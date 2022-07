El efecto óptico de Kubo en su presentación que se ha hecho viral en las redes

Take Kubo ya es nuevo jugador de la Real Sociedad. El Real Madrid ha vendido el 50% de los derechos del nipón al club donostiarra por una cantidad cercana a los 6 millones de euros, y el talentoso futbolista ya ha sido presentado con su nueva camiseta en un enclave tan espectacular como la Playa de la Concha.

Una puesta de largo que se ha hecho viral en las redes sociales por el efecto óptico del viento cuando el japonés posaba con la equipación de la Real Sociedad. Y es que el aire entraba por detrás y hacía parecer que tenía barriga, algo que ha generado risas y memes en las redes sociales. «O la imagen no le hace justicia o a Kubo se le ha ido la mano este verano y no con el sushi. Menuda ‘pancheta’ se calza», decía un usuario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 久保建英/Takefusa Kubo (@takefusa.kubo)



Un Kubo que está muy ilusionado por su fichaje por la Real Sociedad: «La primera razón es porque es el mas adecuado a mi estilo como futbolista, y después la ilusión y el interés que pusieron en mi. Fueron los primeros. Estaba de vacaciones después de volver ya me dijeron que la Real mostró mucho interés en mí, lo sabía, a mi me gustó, y aquí estoy».

«Viendo estos años desde fuera, es un equipo muy joven, con mucha ambición y ganas, y estoy contento de formar parte de él. Mi reto es que el año pasado vi a dos japoneses ganar la Europa League, y ya que tenemos la oportunidad aquí en la Real, ¿por qué no intentarlo? El año pasado arranqué muy bien, pero después tuve una lesión y me perjudicó. No exijo a nadie que hable bien de mí, yo hablo dentro del campo y según lo que haga, podréis decir de mí una cosa u otra», añadió.

«Las cesiones tienen una parte buena y mala, la mala es que aunque lo hagas bien la gente sigue pensando que eres un cedido, y ahora al venir fichado para mi es mucha más tranquilidad y espero hacerlo muy bien aquí», finalizó Kubo en su presentación.