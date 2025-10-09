El Real Madrid manda sus condolencias a Boca Juniors por la muerte de Miguel Ángel Russo

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que expresa sus condolencias a Boca Juniors por la muerte de su entrenador, Miguel Ángel Russo. El técnico falleció este miércoles a los 69 años, según confirmó el club argentino a través de sus redes sociales. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors», comienza diciendo el comunicado.

Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía a Millonarios en Colombia, y a pesar de ello decidió continuar en el banquillo. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga. Al cáncer de próstata se le sumó luego de vejiga al entrenador argentino, que se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Desde el club blanco han querido mandar un mensaje a Boca Juniors y expresar sus condolencias: «El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos».

«Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz», concluye el escrito del Real Madrid.