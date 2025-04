El Real Madrid jugará la final de la Copa del Rey con menos de 72 horas de descanso

Cacicada, tras cacicada. Así se las gastan los que ingenian el calendario del Real Madrid. El conjunto blanco llegará con un día menos de descanso a la final de la Copa del Rey que el Barcelona, puesto que los culés juegan en Liga un martes y los madridistas el miércoles a las 21:30 horas. La final se disputará el sábado 26 de abril y, a falta de oficialidad, el partido comenzará a las 22:00 horas, como en los últimos años. Esto hace que desde que termine su partido en Getafe hasta que comience el Clásico copero de La Cartuja sólo hayan transcurrido 70 horas y 45 minutos.

La situación puede ser peor, puesto que si se adelanta el horario de la final de Copa del Rey respecto al de los últimos años, cuando se ha disputado a las 22:00 horas, el descanso se reducirá. Todo por una cuestión totalmente innecesaria. Si la jornada 33 de Liga el Real Madrid la jugara antes de las 21:30 horas, sí que llegaría con un descanso mínimo de 72 horas, como recomiendan los organismos pertinentes.

De hecho, ese mismo día, el Athletic juega su partido a las 19:00 horas contra Las Palmas en San Mamés. El conjunto rojiblanco, cuya presencia en la final de la Copa lleva meses descartada, podía haber jugado su encuentro en el horario en el que lo hará el Real Madrid, mientras que los de Ancelotti podían haber sido desplazados en el horario al del partido de los bilbaínos. De esta forma, se respetaría el descanso mínimo entre la finalización de un partido y el comienzo del otro.

Además, a la final de la Copa del Rey, el Barcelona llegará con un día más de descanso. En este caso, los de Flick jugarán el martes, puesto que jugarán el sábado anterior en Liga. Llegarán con más de 90 horas de descanso a La Cartuja. Los blancos, al no poder jugar contra el Athletic en la jornada 32 otro día que no sea el domingo, tampoco pueden ser ubicados en el calendario antes del miércoles. Sí que se podía haber igualado el descanso de ambos poniendo al Barça a jugar el miércoles.

El Real Madrid y las 72 horas de descanso

Después del partido ante el Villarreal en Liga, el Real Madrid mostró su queja clara, al no haberse dado las 72 horas de descanso entre un partido y otro, puesto que venían de jugar en Champions ante el Atlético, en un encuentro que se fue a la prórroga. Los madridistas pidieron en dos ocasiones que se les cambiara de fecha el encuentro y se les pasara al domingo, en lugar del sábado. Ancelotti llegó a afirmar que no se presentarán a un partido de Liga si, pudiéndose, no se respetan las horas mínimas de descanso, lo que abrió un nuevo cisma con Javier Tebas.

El presidente de la Liga pasó al ataque personal y cuestionó la forma de gestión del italiano, además de intentar darle clases de entrenador. «Están los cinco cambios que fueron para refrescar las plantillas. Quien se queja es el que hace los cambios en el minuto 85, ¿cómo va a rotar jugadores? ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han jugado el 85% o 65% de minutos? No puede ser que la culpa de todo sea de lo mismo», afirmó el Patrón del fútbol español.