La cacicada de Tebas deja prácticamente sin descanso al Real Madrid antes de viajar a Villarreal

Los horarios de Javier Tebas siguen perjudicando al Real Madrid. En esta ocasión, el conjunto blanco ve como su participación en la Champions League puede mermar su rendimiento en Liga, puesto que apenas tiene tiempo de preparar el partido en Villarreal. Todo, por la cacicada de poner a un equipo que jugaba el miércoles en la máxima competición a jugar un sábado a las 18:30 horas.

El equipo de Ancelotti deberá jugar en La Cerámica el próximo sábado a las 18:30 horas, por lo que llegará sólo con un entrenamiento al duelo contra los castellonenses. Un partido en el que los blancos se juegan mucho, puesto que defienden el coliderato que comparten con el Barça, que jugará el domingo un duelo directo ante el Atlético de Madrid.

El partido de octavos de final de Champions entre Atlético y Real Madrid supuso un desgaste enorme para ambos conjuntos, por lo que lo más normal hubiera sido que ambos conjuntos jugaran en Liga el domingo, algo que sí se da en el caso de los rojiblancos. Los de Simeone recibirán al Barcelona en el Metropolitano, en un encuentro que cerrará la jornada a las 21:00 horas del domingo.

El conjunto madridista podría haber jugado también el domingo, pero desde la Liga decidieron volver a castigarle. Igual que antes del derbi europeo ubicaron su partido un domingo –restándole un día de descanso, puesto que podía haber jugado el sábado– ahora le dejan sin tiempo para preparar el encuentro contra el Villarreal.

Sin apenas descanso

La celebración del Villarreal-Real Madrid el sábado a las 18:30 horas hace que el conjunto blanco se quede sin prácticamente tiempo para preparar un partido clave en la lucha por la Liga. El conjunto blanco llegará al choque con sólo un entrenamiento completo, puesto que tras el derbi ante el Atlético de Madrid los jugadores tuvieron jornada de descanso.

Al poco tiempo entre un partido y otro, se suma el duro esfuerzo que tuvieron que hacer los madridistas durante la eliminatoria. Al desgaste físico se suma el mental que supuso enfrentarse al Atlético de Madrid, en un derbi de octavos de final que pasó factura a ambos conjuntos y que pueden pagarlo en Liga.

Una más de Tebas al Real Madrid

La decisión de Tebas de colocar el encuentro el sábado por la tarde ya generó indignación en el Real Madrid cuando se supo, a sabiendas de lo que podía suponer, algo que se ha confirmado tras superar la eliminatoria. El partido de vuelta celebrado en el Metropolitano fue de lo más duro, en una lucha de poder a poder en la que tanto blancos como colchoneros terminaron fundidos, tras 120 minutos y una tanda de penaltis de lo más dura.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.