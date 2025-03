Antonio Maestre delira y justifica la eliminación del Atlético como «una enseñanza para la clase obrera»

El periodista podemita Antonio Maestre vuelve a hacer el ridículo en las redes sociales, ahora justificando la eliminación del Atlético de Madrid como una «enseñanza para la clase obrera y que comprendiensen bien lo que es e privilegio» cuando hace unos años acusaba al Atlético de Madrid de tener «orígenes fascistas» pese a que el club rojiblanco se fundó en 1903, concretamente 18 años antes de que Mussolini constituyera en Italia el Partido Nacional Fascista en noviembre de 1921.

«El Atleti sirve de enseñanza a quien es de clase obrera para entender el privilegio y las formas imaginativas que tiene el capital para joderte. También de cebo para hablar de marxismo picando con aquello que os tomáis tanto en serio», escribió Antonio Maestre en su perfil de X (antes Twitter) junto a un vídeo en el que ofrece su delirante discurso, que no tiene ni pies ni cabeza.

El Atleti sirve de enseñanza a quien es de clase obrera para entender el privilegio y las formas imaginativas que tiene el capital para joderte. También de cebo para hablar de marxismo picando con aquello que os tomáis tanto en serio. pic.twitter.com/Gzm6M9u5d4 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 13, 2025



«Ayer el Atlético de Madrid fue eliminado contra el Real Madrid de una manera imaginativa, con un penalti marcado, que dijeron que se tocó dos veces. Eso es lo de menos. Pero sí es verdad que el Atlético de Madrid creo que serviría para que la gente de clase obrera comprendiese bien lo que es el privilegio y cómo existen diferentes maneras de joderte muy imaginativas que ni siquiera hubieras imaginado. Pero no estoméis esto en serio, no estoméis el fútbol en serio», comienza diciendo en el vídeo.

«Yo soy del Atlético de Madrid por una cuestión romántica, pero hace mucho que me desenganche del fútbol porque soy antifascista y soy de izquierdas, entonces hay una disonancia entre serlo, sentirlo y ver en lo que se ha convertido ese club y cuál es el origen de ese club que obviamente es un origen fascista y franquista, viniendo del Atlético Aviación. Pero vuelvo a decir es lo de menos», añade con sus ridículos argumentos.

«Ser de clase obrera además no implica ser de un equipo o ser de otro y ser de clase obrera no implica una ideología u otra. Paolo Di Canio era de clase trabajadora y era un futbolista que hacía el saludo fascista de Mussolini frente a aficionados de la Lazio. Por eso nos gusta Cristiano Luccarelli que era un miembro del Pecci que defendía a los estibadores y venía de familia de estibadores y renunció un montón de dinero por seguir en el Livorno. Por eso nos gusta el Rayo Vallecano. No os toméis en serio esto del fútbol, no os toméis en serio al Atlético de Madrid ni al Real Madrid, ni absolutamente a nadie», finaliza en su vídeo, que rápidamente ha sido respondido por multitud de usuarios criticando y cargando contra Maestre por su delirante y ridícula reflexión..