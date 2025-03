El entrenador del Barcelona llora tras perder el Clásico: «Las imágenes hablan por sí solas…»

El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ‘lloró’ al finalizar el Clásico femenino con victoria histórica para el Real Madrid al ser la primera vez que logra batir a las culés desde la fundación de la sección de fútbol de mujeres (1-3). La gran polémica del partido fue el gol anulado al Barça por fuera de juego, algo que el catalán opina que «no fue» y que «las imágenes hablan por sí solas», quejándose de la decisión arbitral sin VAR.

«Las imágenes hablan por sí solas. No es fuera de juego. Sabe mal porque claramente cambiaba la dinámica de esos minutos finales del partido. Te ponías por delante en el marcador. Cuando nos ponemos por delante en el marcador pienso que es difícil hacernos daño, por tanto, hubiese cambiado totalmente la dinámica del partido», valoró sobre el tanto de Jana Fernández que no subió al marcador.

Una protesta abierta a la que se sumó la capitana Alexia Putellas, pero de forma más coherente y haciendo autocrítica por el mal juego de su equipo. «Estoy convencida de que no estaba en fuera de juego porque la que me da el balón antes de filtrarlo es Caro (Graham), la árbitra dice que es ella, era una acción que te ponías 2-1, hubiera condicionado el partido, pero bueno antes ha habido 80 minutos para haber hecho las cosas, corregirlas… Y nada estamos a cuatro puntos», dijo la dos veces Balón de Oro al acabar el choque.

En cuanto a Romeu, también quiso felicitar al Real Madrid por el triunfo en el Olímpico de Montjuic: «Felicitar al rival, no ha sido un buen partido. No hemos tenido suficiente control de balón. Nos ha tocado correr muchísimo atrás y en estos partidos tienes que tener la posesión, juntar gente y hoy no hemos tenido la eficacia de siempre. Autocrítica máxima».

El Barcelona puede perder la Liga con el Real Madrid

Por último, trató de descartar al Real Madrid por la pelea de la Liga femenina a falta de varias jornadas para el final y con una mínima distancia: «No hay tiempo para las lamentaciones. Mañana entrenamiento, jueves vuelta de Champions y seguimos primeras en Liga. Espero que no haya Liga y que los cuatro puntos sean margen suficiente para terminar ganándola».