El Real Madrid ganó al trantrán a un decepcionante Granada gracias a una actuación estelar de Brahim, que anotó el primero gol y dejó detalles de auténtico jugadorazo. No se divirtió demasiado el Bernabéu que vio cómo Rodrygo abrochaba el triunfo en la segunda mitad. Los blancos duermen líderes a la espera de lo que ocurra en el Barcelona-Atlético de este domingo.

No era un día para demasiadas rotaciones y Ancelotti lo sabía. Era un fin de semana para no liarla y meter distancia al Barça, al Atlético o a los dos. Además, contra estos rivales como el Granada es con los que se pierden las Ligas. Tampoco es que Carletto tuviera gente de sobra para confundirse para componer la alineación del Real Madrid, así que metió a Joselu por Ceballos y retocó el once que jugó ante el Nápoles con la ligereza del maquillaje de una modelo.

Lunin repetía bajo los palos puede que por última vez. Por delante, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy conformaban el primer pasillo de seguridad del Real Madrid. En el centro del campo Kroos y Valverde por el centro con Brahim partiendo desde la diestra y Bellingham, ese ciclón hecho carne mortal, desde la siniestra. Arriba repetía Rodrygo, en racha como un jugador con suerte en la ruleta, para formar pareja junto a Joselu dispuesto a hacerse perdonar sus errores ante e Nápoles.

El Granada llegaba al Bernabéu con su nuevo y desconocido entrenador, investido de pieles de cordero y con el cartel de víctima propiciatoria. El Real Madrid necesitaba pasaportar el partido por la vía rápida para no enredarse. Pero tampoco apretó a lo loco de inicio. Al Granada, perro flaco, le nacieron pulgas con la tempranera e inesperada lesión de su portero Raúl Fernandez, sustituido por Raúl Ferreira, titular hsta hace un cuarto de hora.

Llegamos al primer cuarto de hora sin que el Real Madrid, lento y previsible, se hubiera asomado al área del Granada. Una incursión de Fede Valverde por la derecha que no encontró rematador fue el primer aviso del equipo de Ancelotti superado el 15. Respondieron los visitantes con un centro al área que peinó Ignasi Miquel y se marchó por poco a la derecha de Lunin.

Sestea el Madrid, marca Brahim

Hugo que esperar hasta el minuto 25 para que el Real Madrid cocinara una buenísima jugada colectiva en la que movió la pelota de izquierda a derecha. En la basculación participaron Rodrygo, Valverde y Brahim. Y aquí paro. El pequeño delantero se la puso a Kroos que, al primer toque y con una sutileza propia del mayordomo de la reina de Inglaterra, filtró un pase soberbio al desmarque de Brahim, que se plantó ante Ferreira y le batió con una dosis de sangre fría y cinco de talento.

El tanto ratificó al Real Madrid en su idea de seguir jugando al trantrán. Tampoco movió ficha el Granada, conforme con llegar vivo (o medio muerto nada más) al último cuarto de hora. Y pudo fastidiarse su plan si Bellingham hubiera acertado con la portería en una jugada en la que construyó una preciosa pared con un taconazo de Brahim. El disparo raso y cruzado del inglés se marchó por un pelo a la izquierda de la portería del Granada.

Con esa jugada y un penalti clamoroso y obsceno sobre Bellingham que ni González Fuertes ni el VAR quisieron pitar nos fuimos al descanso no sin que antes Joselu desperdiciara su primera ocasión. Al Real Madrid le valía el 1-0 y al Granada ni siquiera le resultaba incómodo.

Reanudóse la segunda mitad con una nueva ocasión de Brahim, cuyo disparo se marchó desviado. El Real Madrid tocaba con una desesperante parsimonia que ni inquietaba al Granada. Bellingham estaba más acorralado que Stallone. Pero el partido parecía bajo control para los de Ancelotti.

Sentencia Rodrygo

En el 56 llegó el segundo. Fue una jugada coral en la que participó hasta Mendy. Joselu trazó una buena pared para Brahim, que volvió a sentar a su par dentro del área utilizando su cuerpo de pitufo. La asistencia para Bellingham valía un gol, pero el inglés se topó con Ferreira, que sacó una buena mano. Pero entonces emergió Rodrygo para rematar de primeras el rechace del meta granadinista.

Con el 2-0 y el partido resuelto el Real Madrid se dedicó a guardar la ropa más que a nadar. Ancelotti sacó del campo a Joselu para meter a Ceballos en su particular pretemporada. En el 74 Ferreira evitó el tercero con una mano prodigiosa en un mano ante Fede Valverde.

El partido estaba resuelto y los cambios del Real Madrid no variaron nada. Se consumieron los minutos, entraron Nico Paz y Gonzalo y los de Ancelotti abrocharon una victoria que les permite acostarse líderes de la Liga a la espera de lo que ocurra mañana en Montjuic entre el Barcelona y el Atlético. Pase lo que pase, ganará el Real Madrid.