Ancelotti: «Bellingham es un regalo para el fútbol»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid sobre el Nápoles por 4-2 en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El canterano Nico Paz fue el gran protagonista de la noche con el gol de la victoria. Rodrygo anotó el primero, Joselu el último y Bellingham hizo historia.

«Ha sido un partido difícil, cuando parecía que teníamos más dificultad, hemos encontrado la energía para ganar. Los últimos 20 minutos han sido muy buenos. Lo hemos hecho bien con balón. En defensa lo podíamos hacer mejor. No hemos sido tan agresivos. Hemos mostrado más energía cuando parecía que no había», afirmó Carlo Ancelotti sobre la victoria del Real Madrid contra el Nápoles.

Sobre Nico Paz y su gol, Carlo Ancelotti afirmó que «es un talento muy joven de la cantera que está trabajando con nosotros. Ha marcado un gol importante para él y para nosotros. Ha aportado lo que todos esperaban en un momento de dificultad. Es una noche especial. Es un jugador de futuro. Tiene todas las cualidades».

«Me quedo con el partido del equipo, un partido complicado contra un equipo fuerte. Tenemos muchos problemas y hemos llegado al objetivo que era ganar el grupo y ahora a descansar. Necesitamos descansar porque ha sido un partido muy físico e intenso», prosiguió el técnico italiano.

Ancelotti sobre Bellingham

Sobre Jude Bellingham y su extraordinario partidazo, Carlo Ancelotti señaló que «parecía que estaba muy cansado, se ha tomado diez minutos para recuperar bien y los últimos 15 ha marcado la diferencia y nos ha permitido ganar. Sorprende porque nadie podía imaginar su adaptación aquí. Sorprende a todo el mundo. Los aficionados, compañeros e incluso a los rivales, que están encantados con él. Es espectacular en la llegada al área, ha tenido otra oportunidad en la segunda parte. Llega como una moto dentro del área».

«Bellingham sorprende cada partido y cada día. Es un regalo para el fútbol. Todos estamos encantados. El mundo del fútbol en general. Es un joven serio y profesional. Se ha adaptado perfectamente. Tiene que mejorar su español», continuó Carlo sobre el inglés.

«No entro en el tema del dinero que costó Bellingham. Ha sido un fichaje espectacular», siguió el italiano sobre Jude. «Difícil comparar a dos generaciones distintas. Veo una llegada en Jude que Zidane no tenía. Y la calidad de Zizou individual, Jude no la tiene. El fútbol moderno quiere más futbolistas físicos, que puedan ocupar mucho más campo rápidamente».

Mejoras en el equipo

«El partido contra Atlético encajamos tres goles con centros, porque no éramos capaces de tener controlada el área con los dos centrales. Y ahí hemos modificado un poco. Hemos mejorado y nos encontramos mejor ahora», afirmó el entrenador del Real Madrid.

«Estamos cansados. Hemos tenido algunos jugadores con calambres. Ha sido un partido con mucha intensidad. Tenemos tiempo para recuperarnos para el sábado», señaló Ancelotti.

Ancelotti sobre Rodrygo y Joselu

Sobre Rodrygo: «No tengo responsabilidad. He visto muchas veces delanteros con malos momentos. Tienes que no bajar los brazos, y el nunca lo ha hecho. El primer gol fue el click para hacer lo que habutualmente hace. Ha cambiado porque es muy bueno».

Sobre Joselu: «Ha hecho su trabajo. No solamente hoy. No le pido a un delantero que solamente marque goles. Joselu trabaja muy bien. Que marque goles es bueno para él. Pero un jugador no tiene que pedir disculpas cuando trabaja».

«Creo que no puedo recuperar a ningún jugador para el sábado. Modric quizás pueda volver contra el Betis. Ante el Granada lo prepararemos con estos jugadores. Estamos satisfechos. Los dos goles son dos situaciones que se podían evitar», terminó Ancelotti.