Nico Paz: «Esto es un mensaje para los canteranos de que es posible»

El autor del tercer gol, el de la victoria contra el Nápoles, Nico Paz, compareció al término del partido de Champions League en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se aseguró la primera plaza y, por tanto, el liderato de su grupo en la jornada 5 y sigue invicto en la competición. Por su parte, el argentino se estrenó como goleador en su segunda aparición con la camiseta blanca.

El jugador formado en la cantera se mostraba incrédulo tras lo ocurrido según reflejaban sus palabras en caliente. «Sí la verdad es que muy feliz, esto es un sueño, por un momento ni me lo creía, muy feliz de ayudar al equipo», comenzó Nico Paz.

Además, relató exactamente cómo fue el momento del golazo. «Me atreví, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo, estoy flipando», añadía el autor del tercero. Después de su gol, llegó otro de Joselu Mato a pase de Jude Bellingham, sin duda, el hombre del partido de este miércoles en Chamartín.

En sus declaraciones en Movistar + fue preguntado por la enérgica celebración de Antonio Rüdiger, del que dice ser «un crack». «Los compañeros están casi más felices que yo y les agradezco el apoyo», señaló sobre el resto de los jugadores del Madrid, que le han recibido con los brazos abiertos.

«Toda la plantilla me ha felicitado, somos un grupo increíble. Tenemos una de las mejores academias del mundo por no decir la mejor, esto es un mensaje para los más canteranos de que esto es posible. Este año el equipo está muy bien, estamos jugando como los ángeles», finalizaba Nico Paz.

Rodrygo pone calma

El partido pudo tener una mala noticia para el Madrid, ya que Rodrygo Goes pidió el cambio tras otro partido brillante. Sin embargo, el propio futbolista puso calma después del encuentro y catalogó sus molestias de «un calambre». «La segunda parte fue un poco dura, estaba cansado, me faltaban piernas, en la última jugada me dio un calambre, pero estoy bien», sentenció el brasileño.