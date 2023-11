Joselu tiene disculpa

«Joselu no tiene que pedir perdón», afirmó Carlo Ancelotti son rotundidad tras la victoria del Real Madrid en Champions League contra el Nápoles. El delantero volvió a reencontrarse con el gol a pesar de perdonar varias ocasiones claras durante el partido y tras su fallo ante el Cádiz. El delantero pidió perdón al Santiago Bernabéu tras su tanto y Ancelotti fue rotundo en rueda de prensa afirmando que un jugador que trabaja muy bien no tiene que pedir disculpas.

No estaban siendo días fáciles para Joselu desde el pasado domingo. Su fallo en Cádiz fue incomprensible. La pelota pasó por sus pies a portería vacía y no remató. Pensó que Rodrygo terminaría la jugada y el brasileño pensó que Joselu remataría. La pelota se fue al limbo, aunque el Real Madrid terminó ganando con facilidad. Cosas que pasan.

Frente al Nápoles en Champions, Ancelotti decidió darle la oportunidad a Brahim en la titularidad y a Joselu le tocó esperar en el banquillo. Entró en el minuto 57 con empate a dos y durante la media hora final tuvo varias ocasiones claras para marcar. Pero no estuvo fino. Con cada fallo de Joselu hubo runrún en el Bernabéu, pero la mayoría del madridismo optó por apoyar a su delantero coreando su nombre.

Tras mucho empeño y mucha constancia, el premio le llegó a Joselu en el tiempo de descuento con un gol que sentenció el encuentro. Jude Bellingham le puso un pase maravilloso con el exterior y el delantero madridista la empujó con determinación. En su celebración no dudó ni un segundo en pedir perdón al Bernabéu. Jude Bellingham también tuvo un detallazo de líder, empujando a Joselu a la grada para que se llevase la ovación del respetable. El Bernabéu demostró que está con él.

Joselu no tiene que pedir perdón

Ancelotti fue rotundo tras el partido: «Joselu no tiene que pedir perdón por trabajar muy bien». El técnico apoyó sin fisuras a su delantero tras el encuentro: «Ha hecho su trabajo, no solamente hoy. No le pido a un delantero que solamente marque goles. Joselu trabaja muy bien».

«Hasta el final», señaló el propio Joselu en sus redes sociales tras finalizar el partido. Y es que el delantero madridista no paró de insistir hasta marcar ante su afición. La entrega del delantero blanco no está en duda. Su trabajo es impecable y su entrenador lo dejó claro. Y es que un jugador no tiene que pedir perdón por hacer las cosas bien. Y a pesar de los últimos fallos, Joselu está haciendo las cosas muy bien en esta temporada como madridista.

Además, las cifras de Joselu hasta el momento, sin ser titular indiscutible, son buenas. El delantero lleva seis goles en 18 partidos y ante el Nápoles marcó su primer gol en Champions. No marcaba desde el pasado 7 de octubre contra Osasuna, pero durante esta breve sequía solamente había gozado de dos titularidades. Un gol que le sirvió para quitarse el peso de los fallos y un gesto que deja clara su humildad y su madridismo.