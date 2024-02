El Real Madrid da por segura la renovación de Kroos

El Real Madrid está convencido de que Toni Kroos aceptará la propuesta de renovación por una temporada más y seguirá vestido de blanco hasta junio de 2025. La sintonía entre el club y el jugador es total y sólo hace falta que se oficialice su continuidad en el equipo después de los rumores de retirada que habían rodeado al teutón.

La entidad que preside Florentino Pérez ya ofreció la renovación a Kroos al poco de comenzar la actual temporada y lo hizo en los mismos términos económicos que su actual contrato, tal como adelantó Eduardo Inda el pasado 10 de octubre en El Chiringuito. «Kroos estaba pensando en retirarse la temporada pasada, pero extendió un año más la vida deportiva y el Real Madrid le ha ofrecido aumentarla un año más. El club ya está hablando con él», adelantó el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Toni Kroos habló precisamente este lunes sobre su futuro, pero no desveló nada. «Estoy pensando qué hacer, pero no he decidido nada», se excusó el centrocampista alemán. «Me alegro de que mucha gente quiera que juegue un año más, eso es positivo, más que al revés, pero no he tomado la decisión”, añadió.

En la cúpula del Real Madrid están seguros de que la respuesta del jugador alemán va a ser afirmativa. Toni Kroos, que acaba de cumplir 34 años el mes pasado, está firmando una de las mejores temporadas de su carrera y se ha convertido, además de intocable, en el jugador más regular del equipo junto a Bellingham y Rüdiger.

Y eso que Toni Kroos arrancó la temporada en un sitio inédito para un futbolista como él, compartiendo banquillo con su inseparable Modric en San Mamés. Era un aviso de Ancelotti de que el alemán ya no era intocable en el Real Madrid. Sin embargo, en el segundo partido de Liga ya fue titular, igual que lo ha sido en más de la mitad de los encuentros del campeonato doméstico. Carletto le ha dado descansos, pero siempre ante los rivales más asequibles.

El año de Kroos

En lo que va de temporada Toni Kroos ha jugado 33 partidos con el Real Madrid (24 en Liga, 6 en Champions, uno en Copa del Rey y los dos de la Supercopa) y lleva 7 asistencias. Pero su rendimiento y su peso en la gestación del juego del equipo va muchísimo más allá de las estadísticas. Es tan importante para Ancelotti que en los últimos 17 partidos oficiales del Real Madrid sólo descansó ante el Getafe y el Rayo y fue titular en los otros 15.

La confianza de Ancelotti en Kroos es total y absoluta, algo que no ocurre entre el técnico italiano y Modric. Incluso Carletto ha llegado a desplazar a Camavinga al lateral izquierdo sólo con la idea de hacer hueco al alemán en el centro del campo. Su importancia en la salida de la pelota ante las dificultades de Tchouaméni y su liderazgo silencioso en el césped son los mejores avales de Kroos para que Carletto le considere un fijo.

En lo físico sus sensaciones son inmejorables. En una temporada plagada de lesiones en la plantilla del Real Madrid, Kroos permanece inmune a pasar por la enfermería. Juega partido tras partido, muchos de ellos completos, y su batuta dirige el juego de la orquesta madridista. Si Kroos funciona, el equipo funciona al son que marcan sus descatalogadas Adidas blancas.

Por eso en la cúpula del Real Madrid nadie contempla la opción de que Toni Kroos lo deje a final de temporada. Más bien al contrario. Entre los dirigentes del club madridista creen que es mucho más probable su regreso a la selección alemana para disputar al menos la Eurocopa que su retirada del fútbol.

Real Madrid o retirada

Desde hace tiempo el centrocampista alemán sólo maneja esas dos opciones: Real Madrid o retirada. Ha tenido ofertas mareantes encima de la mesa que le multiplicaban por tres su salario en el equipo madridista, pero ni siquiera las contempló. Kroos está encantado en Madrid y no piensa ponerse otra camiseta que no sea la blanca. El día que se canse, lo dejará y punto.

Pero parece que ese día aún no ha llegado. La semana pasada incluso se manifestó su madre, Birgit Kämmer, que se pasó por el podcast que tiene Toni con su hermano Félix, Einfach mal Luppen, y se mojó con el futuro del mayor de sus hijos. «Si renueva con el Real Madrid hará felices a tu entrenador, a sus compañeros y también a Leon (su hijo) y a muchos otros. Pero al final debe ser feliz, así que él decide. Decides lo que quieres hacer y nosotros lo aceptaremos, eso es todo. Deseo que acabe como él quiera desde el fondo de su corazón», dijo la madre de la criatura.