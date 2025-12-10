El Real Madrid cruza los dedos por Mbappé: «Las sensaciones son muy malas»

«Las sensaciones son muy malas». En el Real Madrid cruzan los dedos con poca fe por el delantero francés, pero las esperanzas son mínimas. El francés se lesionó contra el Celta de Vigo. De hecho, la dolencia fue doble, ya que también se rompió un dedo. Pero no será esto lo que le podría impedir estar frente al Manchester City en un partido trascendental para los blancos, sino una dolencia muscular en la pierna izquierda. El cuerpo técnico de Xabi Alonso le va a esperar y él lo va a intentar, pero las posibilidades son pocas.

Kylian está prácticamente descartado para el duelo contra el Manchester City y, de poder estar en convocatoria, parece que lo tendrá complicado para ser titular. Lo que es una evidencia es que no estará al cien por cien y, en el caso de poder jugar, el riesgo que tendrán que asumir es mayúsculo.

Sin duda, esta dolencia es un problema mayúsculo para un Xabi Alonso que sabe perfectamente que el francés es un jugador fundamental en el ataque madridista. La temporada del francés está alcanzando un nivel estelar. Acumula 25 goles y cuatro asistencias con el Real Madrid. Además, suma cinco dianas y tres asistencias con Francia. Con su último tanto en la Liga, supera a Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro, ya que el noruego suma 15 goles y el madridista 16. Un gol más, 17, ha hecho Kane con el Bayern.

Además, mantiene muy vivo su intento de romper el récord que tiene Cristiano Ronaldo de 59 goles con el Real Madrid en un año natural. El luso lo hizo en 2013. Por el momento, el francés suma 55 dianas y, por delante, todavía tiene que jugar cinco partidos más antes de que finalice este 2025. Lo tiene a tiro y lo va a intentar, si esta lesión no se lo impide.

Las alternativas

Si Mbappé no puede estar contra el Manchester City, Xabi Alonso deberá buscar alternativas. La lógica sería sustituir al francés por Gonzalo, pero Xabi tiene un abanico de posibilidades. Una de ellas es la de poner a Mastantuono en la derecha y a Rodrygo en el centro, una posición que no es desconocida para el brasileño. Vinicius, obviamente, se mantendrá en la izquierda.

Otra opción es poner a Ceballos en el centro, apostando por Mastantuono, Gonzalo o Rodrygo como socios de Vini. El rompecabezas es complicado y la ausencia de Mbappé es mayúscula para Xabi Alonso.