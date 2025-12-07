Real Madrid-Celta, en directo: alineaciones, horario y dónde ver gratis el partido de Liga en TV y online

Real Madrid
Ultiman el calentamiento
Últimos ejercicios de calentamiento de jugadores de Real Madrid y Celta de Vigo antes de volver a vestuarios y volver al verde del Santiago Bernabéu.
La lista de convocados de Xabi Alonso
Esta es la lista de convocados para este partido de Xabi Alonso:
- Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.
- Defensas: Militao, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger y Joan Martínez.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.
- Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Todo listo en el Bernabéu
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para que arranque este Real Madrid – Celta de Vigo. En breve, calentamiento de ambos equipos.
Ver esta publicación en Instagram
El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito de Chamartín, será el escenario donde se disputará este emocionante Real Madrid – Celta que corresponde a la jornada 15 de la Liga.
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Alejandro Quintero González para dirigir la contienda Real Madrid – Celta de la jornada 15 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, así que él será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid – Celta de la jornada 15 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga.
Asensio será lateral
Xabi Alonso apuesta hoy por una alineación donde Asencio será el lateral derecho, Carreras será central y regresa Arda Güler.
¡Alineación del Celta de Vigo!
Esta será la alineación del Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Pablo Durán, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂… 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏… #RealMadridCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/9t0VvFZmoj
— Celta (@RCCelta) December 7, 2025
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @RCCelta
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/4a9h0hEUXr
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2025
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches! Bienvenidos a este cierra de la jornada 15 de la Liga con el duelo entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Los de Xabi Alonso llegan con la moral reforzada tras poner fin a su mala dinámica en el campeonato con un contundente 0-3 ante el Athletic en San Mamés y quieren proseguir con la dinámica. En breve, alineaciones.
El Real Madrid y el Celta de Vigo se ven las caras en este duelo directo que cirra la jornada 15 de la Liga que se disputará en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, lo que convierte este choque en una cita clave para madridistas y celtitas.
Sigue en directo minuto a minuto este Real Madrid – Celta con los comentarios del partido, ocasiones, goles y resultado final en DIARIO MADRIDISTA.
La Liga ha fijado este apasionante Real Madrid–Celta para el domingo 7 de diciembre, en el marco de la jornada 15. El choque arrancará a las 21:00 horas, una menos en Canarias.
Dónde ver el Real Madrid – Celta en directo por TV y online
Movistar+ es uno de los operadores que posee una parte de los derechos de retransmisión del campeonato español. Por ello, el Real Madrid–Celta de la jornada 15 se emitirá en directo a través del canal Movistar LaLiga, disponible únicamente mediante suscripción.
Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Celta
Para quienes no puedan seguir el partido por televisión o vía online, varias emisoras ofrecerán la narración en directo de manera gratuita. Entre ellas se encuentran Cope, la SER, Onda Cero, RNE y Radio Marca, que conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que suceda en el choque.
Dónde se juega el Real Madrid – Celta
El duelo tendrá lugar en el Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947, el estadio, con capacidad para unos 80.000 espectadores, es escenario habitual de grandes citas internacionales y será una de las sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos.
Quién arbitra el Real Madrid – Celta
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Quintero González para dirigir este Real Madrid–Celta, mientras que Jorge Figueroa Vázquez estará a cargo del VAR. Su labor será revisar las jugadas susceptibles de polémica y comunicar al colegiado principal si debe acudir al monitor instalado a pie de campo.
Recordamos alineaciones
Quedan 10 minutos para que empiece el partido en el Bernabéu del Real Madrid vs Celta. Recordamos alineaciones:
Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Pablo Durán, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.