El francés Clement Turpin arbitrará el Real Madrid – Manchester City de Champions

El francés Clement Turpin arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Manchester City de Champions. La UEFA elige a este colegiado experimentado para uno de los principales encuentros de la fase liga de la competición, un duelo que para el Real Madrid es clave tras la derrota ante el Celta de Vigo en Liga.

El duelo, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga, se jugará el miércoles (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid es quinto en la clasificación, con 12 puntos, mientras que el Manchester City es noveno con 10. Turpin es un colegiado muy experimentado que ya ha arbitrado en nueve ocasiones al Real Madrid, así que este miércoles será la décima vez que le dirija.

En el global, los resultados son muy buenos para el Real Madrid, ya que de esos nueve partidos arbitrados, el conjunto español ha ganado ocho y ha empatado uno. Entre esos encuentros, hay algunos muy importantes como la final de la Champions del año 2022 (victoria ante el Liverpool en París), las semifinales del año 2024 ante el Bayern (empate en la ida en Míunich), los playoffs contra el Manchester City la temporada pasada (victoria en el Etihad) o la ida de octavos también del año pasado ante el Atlético (victoria por la mínima).

Por su parte, Clement Turpin ha dirigido al Manchester City seis veces, con tres victorias, un empate y dos derrotas. Así, este colegiado será la segunda vez que pite un Real Madrid – Manchester City, tras el del año pasado, aunque en esa ocasión fue en Inglaterra. Goza de toda la confianza de UEFA y es internacional desde el año 2010.

Clement Turpin estará acompañado en bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages como jueces de línea, mientras que Stephanie Frappart será la cuarta colegiada y en el VAR estará Jerome Brisard.

Partidos arbitrados por Clement Turpin al Real Madrid en la Champions