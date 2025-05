El Real Madrid C acaricia la salvación en Segunda Federación

El Real Madrid C tiene la salvación entre sus manos. Este domingo, los pupilos de Joselu Sánchez disputaron el partido de ida de su playoff de play-out de Segunda Federación ante el Villanovense. En Extremadura, el segundo filial tenía una misión: sacar el mejor resultado posible para luego rematar en Valdebebas. Y, por ahora, la Tercera RFEF parece estar lejos del cuadro madridista.

El Real Madrid C deberá rematar en casa. Bruno Iglesias, Ángel Carvajal y Álvaro Ginés cocinaron el triunfo de los blancos (0-1) en el Romero Cuerda, y abren una autopista haca la salvación. Pero, a pesar de tener una breve ventaja, todo se decidirá en la Ciudad Deportiva Real Madrid el próximo 18 de mayo a las 18:00 horas.

El Real Madrid C siempre puede contar con Bruno Iglesias

Después de unos minutos de tanteo entre los dos equipos, el Real Madrid C tiene la primera clara. Tras una gran serie de regates, Alejandro Moya casi marca el 0-1. Casi en el área pequeña, el nativo de Horche ve su disparo estrellarse en el palo largo de Olmedo. Los extremeños están avisados. Pasado el cuarto de hora, los locales empiezan a apretar al C. No obstante, la defensa madridista se muestra intransigente con su rival. Jaime Calleja luce perfectamente su brazalete de capitán y lidera a los suyos desde la zaga.

Mientras tanto, la delantera ‘naranja’ (camiseta visitante del Real Madrid) empieza a retomar el control del partido a la media hora. Y, justo antes del descanso, Bruno Iglesias, el de siempre, enseña el camino al Real Madrid C. Desde el centro del campo, el ’10’ le filtró un magnífico pase a Ángel Carvajal. Llegado al balcón del área pequeño, el ‘9’ sólo tuvo que ofrecer el 0-1 en bandeja a Álvaro Ginés. Tanto providencial para los de Joselu Sánchez, que finiquitan unos primeros 45 minutos con una diana que vale un ascenso.

44′ GOAAAAAAAAAAALA ÁLVARO GINES!!!!!! AMAZING pass by Bruno Iglesias!! VILLANOVENSE 0-1 REAL MADRID C! pic.twitter.com/P0eqt33F6G — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) May 11, 2025

El Madrid C deberá asegurar en Valdebebas

A la vuelta de los vestuarios, Ferran Quetglas ‘salva’ al Real Madrid C de un disgusto. Tras el cabezazo de Placi en un córner, el meta mallorquín se empleó maravillosamente bajo palos. El Villanovense vuelve a mostrarse muy peligroso, pero Joselu Sánchez ha venido a salvar al cuadro de Chamartín. No queda otra, y Miguel Romera lo sabe.

El segundo capitán y jefe de orquesta del segundo filial tuvo el gol del 0-2. En un rechace defensivo y a más de 20 metros, el almeriense no estuvo lejos de marcar el tanto del año. Conectó una volea desde la frontal que se estrelló en el palo de Olmedo, una vez más. El Villanovense está contra las cuerdas, pero el C tiene que rematar, porque los extremeños insisten.

Y, a pesar de haber sufrido durante toda la segunda parte, el Real Madrid C ha conseguido mantener el resultado. El Villanovense acosó a los madridistas pero la disciplina blanca no tuvo fallas. Ahora, queda la vuelta, en Valdebebas. Un año después de llegar a Segunda Federación, el segundo filial no tiene la intención de despedirse de ella. Quedan 90 minutos para la salvación.