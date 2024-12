Ferran Quetglas asoma por fin la cabeza tras romperse el menisco en septiembre

El calvario de Ferran Quetglas está a punto de acabar. El 16 de septiembre, el guardameta de 19 años se entrenaba normalmente con su equipo, con el Real Madrid C. Sin embargo, en un mal gesto, su rodilla cedió. El meta se echó al suelo, sabiendo que su lesión no presentía nada bueno. Y así fue. El mallorquín se había roto el menisco. Unos días más tarde, Ferran pasaba por quirófano. «Empieza la cuenta atrás de este camino tan largo, contando los días para empezar», relataba. La vuelta del portero está prevista para inicios de 2025.

Fue un golpe muy duro. Ferran Quetglas es muy querido en Valdebebas y estaba siendo importante en el segundo filial. Desde que aterrizó al Real Madrid, el joven portero siempre ha mostrado una gran personalidad. Educado y trabajador, llegó procedente del Mallorca en 2022.

Además, tenía la etiqueta de portero con mucho futuro. Antes de llegar a la capital, Ferran ya había sido convocado por la selección sub-17. Sin embargo, el Juvenil A de Arbeloa ya tenía a su guardián titular, Diego Piñeiro, que era un año mayor que él.

La ruta de Ferran Quetglas en el Real Madrid

En su primer año en la Casa Blanca, Ferran jugó sólo 10 partidos. Tuvo su protagonismo cuando Piñeiro se lesionó. No obstante, a su vuelta, el de la Palma de Mallorca volvió a estar en un segundo plano. En la 2023-24, esta vez fue Fran González quien le quitó protagonismo. A pesar de la feroz rivalidad entre ambos porteros, Quetglas jugó 19 partidos y registró diez porterías a cero en competiciones oficiales.

Para darle más continuidad, Chamartín decidió mandarle al Real Madrid C para que pueda asentarse poco a poco en la entidad blanca. Empezó siendo el titular del Álvaro Gómez-Rey, por delante de Sergio Mestre. El ex portero del Atlético de Madrid había llegado a Valdebebas tras 18 meses con poco protagonismo en el club colchonero. Durante la pretemporada, Ferran solía empezar los partidos, imponiéndose así la jerarquía del segundo filial. Para el debut en Segunda Federación, Quetglas era el meta titular. No obstante, su lesión le privó de su tan deseada continuidad.

Ahora vienen meses duros para Ferran Quetglas. Primero, porque tendrá que recuperar su nivel. Segundo, la competencia. Sergio Mestre se ha ido asentando en el Real Madrid C. En nueve partidos con tercer equipo madridista, el de Boadilla conoció las tres primeras victorias del curso y sus actuaciones están siendo muy destacadas. Y como si fuera poco, Javier deberá mirar su otro retrovisor, porque el nuevo segundo también se está ganando galones. Cuando Mestre no está, porque Carlo Ancelotti le llama a menudo, salta Javier Navarro. Inicialmente miembro del Juvenil B, Javier ha podido disputar unos cinco encuentros con el segundo filial, y tampoco lo ha hecho mal.

Desde que llegó a Concha Espina, Ferran no lo ha tenido fácil. Sin embargo, el joven no le tiene miedo a la adversidad. Rechazó al Barcelona para estar en el Real Madrid y su objetivo es claro: triunfar de blanco. En estos últimos años, el mallorquín ha tenido que superar grandes dificultades y siempre ha sabido salir de ellas con la cabeza bien alta. Ahora tocará volver a remar para recuperar su sitio.