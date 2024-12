Sergio Mestre marca la diferencia dentro y fuera del campo

Sergio Mestre (19 años, 2005) está en un gran momento con el Real Madrid C. El portero del segundo filial vive su primera temporada profesional en su nuevo equipo. Tras haber vestido los colores del Atlético de Madrid durante 12 cursos, el nativo de Boadilla del Monte se unió a la Casa Blanca este pasado verano.

Titularísimo en prácticamente todas las inferiores rojiblancas e internacional con la sub-17, su progresión fue drásticamente cortada. En sus últimos 18 meses de colchonero, ni un minuto jugado. Ni con el Juvenil A de Fernando Torres, ni con el Atleti B. Entonces, el Madrid se presentó. En sus ocho primeros partidos de blanco, tres victorias, tres empates, dos derrotas y dos porterías a cero.

Este pasado fin de semana, Sergio Mestre demostró toda su personalidad y carácter. En la victoria del segundo filial 4-1 contra la Unión Sur Yaiza, las paradas del joven de 19 años se lucieron y salvaron a Álvaro Gómez-Rey de un posible susto en la segunda parte. Antes del descanso, con un 4-0 en el marcador, los impresionantes reflejos de Sergio salvaron el primero. El 13 mide 1’94, pero no tarda nada en echarse al suelo. A la vuelta de los vestuarios, Mestre encajó un gol en el que no pudo hacer mucho más.

En un potente disparo cruzado desde fuera del área, el guardameta despeja como puede el cuero. Mala suerte, Traoré cazó el rebote. Minutos después, en otro tiro lejano de los canarios, el portero despega y toca milagrosamente el balón, que se estrella en el travesaño. «¡Vamos!», gritó el joven que celebró la parada como un gol. Frente a la alta presión de los canarios, el madrileño fue impecable bajo sus tres palos y dio mucha voz a los suyo desde atrás.

La ruta de Sergio Mestre en el Real Madrid

Tras la desafortunada rotura de menisco de Ferran Quetglas, que había comenzado la temporada como el primer guardián del Real Madrid C, Sergio tuvo una autopista. Desde que llegó, el meta se mostró muy disciplinado. Ni una queja y siempre atento a los consejos que le dan. Luis Llopis (entrenador de porteros) le acogió de maravilla y trata de pulir a su joya. En el C, su comportamiento es ejemplar.

Con el primer equipo, igual. Además, parece estar muy bien integrado en el club. Presente en la gran mayoría de los entrenamientos de los mayores, Mestre suele marcar presencia en los rondos con Bellingham, Mbappé, Vinicius y en muchas ocasiones, desde los balcones de Valdebebas, se han podido ver como las ‘súper’ estrellas han estado bromeando con el ‘novato’.

Sergio ya ha podido probar las mieles del primer equipo, pero desde el banquillo. Esta temporada, Carlo Ancelotti le incluyó en nueve convocatorias, dos fueron en Champions. No es algo inaudito para el de Boadilla. Con el Atleti, el ‘Cholo’ Simeone le había llamado unas seis veces, tres en Europa. Todavía queda para el debut. No obstante, si el joven mantiene su espíritu trabajador y su resiliencia, no sería imposible verle defender los tres palos del Santiago Bernabéu en un futuro.

Con un corazón enorme

Además de ser un portero ejemplar, Sergio Mestre destaca por tener un gran corazón fuera del verde. Cuando la DANA estalló, toda España se movilizó. Entre ellos, un grupo de 13 estudiantes en Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad CEU San Pablo iniciaron una recolecta de fondos para bajar a Valencia. Su intención inicial era aportar todo el material posible a los afectados. En una mera coincidencia, la familia Mestre tomó conocimiento del movimiento y se unió a la iniciativa, participando activamente en ella.

Gracias a su ayuda, los 13 universitarios pudieron cargar algunas furgonetas y unos ocho bajaron a las zonas afectadas el pasado 8 de noviembre. Una experiencia que ellos jamás olvidarán. «Fue un golpe de realidad. Te das cuenta de lo rápido que puede ir la vida», cuentan. Además, los jóvenes no se olvidaron de los Mestre. Su ayuda culmina un viaje que ellos nunca olvidarán. «Nos han ayudado muchísimo. Estaremos eternamente agradecidos por lo que han hecho. Es un detalle que ayudará a muchas personas que lo han perdido todo», relata uno de ellos.