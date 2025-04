Bruno Iglesias: el «Messi» diestro que rechazó al Barcelona y al Atleti

Bruno Iglesias (21 años, 2003) está de dulce con el Real Madrid C. En este último tramo de la temporada, el mediapunta del segundo filial está sacando su mejor faceta para salvar a Joselu Sánchez. Este fin de semana, el ’10’ marcó un golazo (su segundo del curso) en casa del Conquense. Diez segundos después de que la segunda parte comenzase, Bruno conectó un centro de Manu Márquez con una maravillosa volea. No obstante, el cuadro local consiguió empatar y pone ahora al C contra las cuerdas, ya que necesita obtener mejor resultado que el Colonia Moscardó si quiere evitar el playoff de descenso en la última jornada.

46’ GOLAZOOOOOOOOOO BRUNO IGLESIAS!!!!!!! Assist by Manu Márquez. CONQUENSE 0-1 REAL MADRID C!! pic.twitter.com/jgvAf91EoY — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 27, 2025

Pero que nadie se preocupe, porque está Bruno Iglesias. En los últimos cuatro partidos, el salmantino recopila dos asistencias y un gol. Su ‘renacer’ llega en el momento más importante del año, para él y su equipo. Mientras que el Real Madrid C se juega la categoría, el atacante finaliza su contrato este próximo verano y su sueño sigue siendo el de jugar en el mundo profesional. El año pasado, Bruno estuvo en el filial del Celta, pero la experiencia no fue fructuosa.

Después de una temporada 2022-23 exitosa, con cinco goles en 18 partidos con el C y sus primeras salidas con el Castilla (cinco encuentros y titular en la primera jornada de Liga), el ’10’ se marchó cedido al Fortuna Celta, en Primera Federación (tercera División). Sin embargo, la experiencia en Vigo no salió como prevista. Allí, Bruno recopiló 317 minutos en todo el año y una sola titularidad maquetan su temporada, aunque tuvo algunas ‘chispitas’. Zarpazo y asistencia en una remontada ante el Logroñés y otro pase de gol en el minuto 93 (cuando había saltado al verde en el 87′) en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División contra el Málaga.

La vuelta de Bruno Iglesias a Madrid

Entonces, este verano, Valdebebas le volvió a dar una bala. Para su último año de contrato, Bruno volvería a entrar en la planificación del Real Madrid C, con posibilidades de subir con el Castilla. Después de un primer tramo de curso notable con el segundo filial, Raúl González Blanco decidió lanzarle de nuevo al césped del Di Stéfano, cuando su última aparición remontaba al 15 de octubre de 2022.

El 11 de enero de 2025, todo cambió. 819 días después, el mediapunta está de vuelta con el Castilla. Contra el Alcoyano, Iglesias volvió a vestir la elástica del filial, pero no todo salió como lo previsto, una vez más. Saltó en el minuto 83 y, en su primera carrera, resbalón y ‘crac’ en el hombro. Quiso seguir, pero en el 90′, Raúl le mandó a la enfermería. Un suceso cruel, pero Bruno no se rindió. Le plantearon una operación. «No», dijo. Entonces, el salmantino se machacó para volver lo antes posible.

El 23 de febrero, el mediapunta regresó a los verdes. Fue su kilómetro cero. 43 días de sacrificios, que resultaron ser el punto de inflexión de su temporada. Desde aquella fecha, Bruno Iglesias está volando y se ha vuelto imprescindible para Joselu Sánchez. Cada pase es un invento. Cada regate es una delicia. Los hombres mienten, pero el talento de Bruno, jamás.

El «Messi» diestro y su «no» al Barça

Hablando de talento, el de Bruno Iglesias es nato. “Tiene una calidad infinita, con llegada al área y un físico potente. Hace cosas con el balón que no se ha visto hacer a nadie», relatan desde Valdebebas. Desde su llegada a La Fábrica en 2015, el salmantino impresiona. Es un mediapunta, pero sabe jugar en las bandas, sobre todo en la izquierda, a pierna camiada. Su diestra y sus regates son pan bendito. Sus amigos le llaman «Messi», porque es simplemente «el mejor».

Su fichaje por Chamartín se cuajó en las Islas Baleares. En este momento, el pequeño Bruno jugaba en el Santa Marta de Salamanca pero fue apercibido en una fase de selecciones autonómicas Sub-12 en Palma de Mallorca. Iglesias deslumbró, hasta tal punto que las tres grandes canteras de la península le hicieron una oferta: Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. No le tembló el pulso, su corazón siempre ha sido blanco. En un plano personal, también es de «los mejores». Atento, muy amigo de sus amigos y sobre todo, muy gracioso. Cuando uno está con Bruno, es imposible pasárselo mal.

Su redención da un suspiro al Real Madrid C que se juega el año contra el Illescas el próximo domingo, en la última jornada de la Segunda Federación. A igualdad de puntos con el Colonia Moscardó de Javi Poves (39 puntos), el futuro del segundo filial no está en sus manos. 13° del Grupo 5 de la cuarta División, el cuadro madridista está en puestos de playoffs para el descenso a Tercera RFEF, categoría de la cual se despidió el año pasado. El Mosca jugará contra el Guadalajara, campeón y ya en Primera RFEF. Entonces, al Madrid sólo le vale ganar y luego, tocará rezar.