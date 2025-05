¿Qué le espera al Real Madrid C para salvarse de la quema del descenso?

El Real Madrid C deberá pasar por el playoff de descenso para quedarse en Segunda Federación. El pasado 4 de mayo, los hombres de Joselu Sánchez no estuvieron lejos de sentenciar la permanencia. Durante 60 minutos, los blancos estaban salvados. No obstante, el Colonia Moscardó de Javi Poves hizo lo imposible en casa del líder, aunque su victoria fue un tanto rocambolesca. En el minuto 75′, el Guadalajara ganaba 2-0, con once futbolistas en el campo. En el 97′, el Mosca marcaba el 2-3, después de que dos jugadores del campeón viesen roja directa.

Por su parte, el Real Madrid C hizo su trabajo. A igualdad de puntos con el Colonia Moscardó pero por detrás por el goal average particular (perdieron los dos partidos), los madridistas tenían que mejorar el resultado del cuadro de Usera. Ante el Illescas, a los blancos no se les tembló el pulso. Gracias a un doblete de Bruno Iglesias, los merengues consiguieron derrotar por 2-1 a un Illescas ya descendido.

La remontada del Colonia Moscardó en casa del Dépor deja un sabor amargo en boca del Real Madrid C. Un año después de proclamarse campeón de su grupo en Tercera Federación, los merengues podrían volver a la quinta División si no superan ahora el playoff que les espera.

El Real Madrid C jugará el Torneo de Permanencia

Y, para este playoff, el Real Madrid C disputará el Torneo de Permanencia. Los clubes clasificados en decimotercera posición de la Segunda Federación lucharán por salvar la categoría y no descender a Tercera Federación. El equipo que consiga el mejor coeficiente en la decimotercera posición logrará la salvación de forma automática.

El Real Madrid C se medirá al Villanovense el próximo fin de semana (10-11 mayo, fechas por confirmar). La ventaja es que los madridistas disputarán el partido de ida en Extremadura y tendrán la vuelta (17-18 mayo) en Valdebebas. En caso de derrotar a los ‘Villanos’, el C será equipo de Segunda RFEF la próxima temporada.

La temporada del Real Madrid C

Para su primer año en Segunda Federación, el Real Madrid C cierra una temporada que no se quedará en los grandes escritos de Valdebebas. El curso debutó con un nuevo entrenador, Álvaro Gómez-Rey. El verano pasado, Pau Quesada, quien había dado el ascenso a Segunda RFEF al C se marchó al Torino italiano para ser el segundo de Paolo Vanoli. Por ende, Gómez-Rey tomó las riendas del segundo filial.

Pero, después de 20 jornadas, el Real Madrid despidió al técnico por sus malos resultados: cuatro victorias, ocho empates y ocho derrotas. Por ende, entró Joselu Sánchez. El histórico central del Alcalá llegó a Valdebebas con una misión: salvar al C del descenso. A falta de 14 jornadas, Joselu no lo tuvo fácil, y no estuvo lejos de conseguirlo. El ex zaguero recopiló seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas con el segundo filial. Al final de las 34 jornadas, el Real Madrid C ha sumado diez triunfos, 12 empates y 12 debacles.

El máximo ariete del equipo es Jacobo Ortega, futbolista que todavía es Juvenil (2006). Con sus seis tantos, Jacobo ha sido el líder de la delantera del segundo filial, aunque en los últimos partidos, Ángel Carvajal y Bruno Iglesias fueron los dos puñales del C. En el caso de Bruno, el ’10’ volvió a marcar ante el Illescas y su presencia en el playoff será más que decisiva para el sprint final. Joselu Sánchez y el Real Madrid C se la juegan, todo o nada.