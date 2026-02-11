El Real Madrid ha activado la búsqueda de un lateral derecho para la próxima temporada. La más que probable marcha de Carvajal, la incomodidad de Fede Valverde en ese puesto y la propensión de Trent a las lesiones musculares provocan que el club madridista quiera incorporar a otro jugador con el que doblar la posición.

En el Real Madrid saben que hay caso Carvajal y que le toca gestionarlo a Arbeloa, no al club. Será labor del entrenador convencer a su ex compañero de que acepte un rol secundario en el equipo, a la sombra de Trent que será el titular indiscutible si le respetan las lesiones. Los gestos del capitán en el banquillo de Mestalla no gustaron demasiado en la cúpula, aunque entienden que una leyenda como Carvajal no acepte de buen grado la suplencia.

Esa es una de las razones por las que el Real Madrid peina el mercado en busca de un lateral derecho, que Carvajal tiene muy pocas opciones de continuar en la plantilla madridista la próxima temporada. «Es ley de vida», dicen en el club con un punto de resignación. En los dos últimos veranos ya se han ido otros ilustres veteranos como Nacho, Joselu, Kroos, Lucas Vázquez y Modric, guardia pretoriana de una generación irrepetible en el Bernabéu.

Hace falta otro Carvajal

Aunque en los próximos meses todo podría cambiar, en el escenario de la próxima temporada el Real Madrid no cuenta con Carvajal. El lateral termina contrato en junio y, aunque él no tendría problema en aceptar una renovación a la baja, en las oficinas de Valdebebas creen que la reconstrucción de la plantilla también pasa porque los veteranos puedan hacer hueco a los jóvenes.

Igual que en su día Carvajal ocupó el hueco de Arbeloa en el primer equipo del Real Madrid, este verano el canterano David Jiménez, que ya ha sido titular tres partidos esta temporada con el primer equipo, podría ser la opción low-cost para la entidad madridista, que necesitará acudir sí o sí al mercado en busca de un central y un centrocampista creativo de garantías tras dos temporadas en las que el equipo ha echado en falta jerarquía.

Para la próxima temporada en el Real Madrid tienen muy claro que Trent debe ser el titular del carril derecho y también que Fede Valverde no puede ser su primer suplente. Una cosa es que el uruguayo pueda ocupar el puesto de ‘2’ de una forma puntual en caso de emergencia y otra es que el equipo madridista no tenga un lateral derecho suplente.

Desde luego el fichaje de un competidor para Trent Alexander-Arnold en el mercado veraniego no es la prioridad para un Real Madrid que tiene que afrontar una reconstrucción profunda de la plantilla que ya comenzó el año pasado con la llegada del propio Trent, más Carreras, Huijsen y Mastantuono. El club blanco buscará un ‘2’ pero sin hacer locuras ni grandes desembolsos, porque las mayores inversiones serán para el central y para el cerebro.