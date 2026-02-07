Paso al frente de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold ya está aquí y el deseo tanto del club como de Arbeloa es que no se vuelva a ir. El inglés ya está recuperado de la grave lesión muscular que sufrió el pasado 3 de diciembre en San Mamés contra el Athletic y apunta a titular en el encuentro que enfrentará a Valencia y Real Madrid este domingo en Mestalla. Un partido de alto voltaje donde se espera que el inglés pueda empezar a demostrar su verdadero nivel, ese que nunca ha terminado de dar desde que llegó a la entidad madridista tanto por la falta de adaptación como por las lesiones musculares con las que ha tenido que lidiar.

Arbeloa es el primero que espera poder empezar a contar con Trent con normalidad. Desea que el inglés alcance la regularidad que se le ha negado desde que llegó al Real Madrid, ya que su papel dentro del once titular del salmantino debe ser importante. Con Carvajal lidiando con un físico dañado tras la grave lesión que sufrió la temporada pasada frente al Villarreal, el británico debe ser el dueño del lateral derecho para evitar que jugadores como Valverde deban activar el estado de emergencia jugando en esa posición.

Por otro lado, en el Real Madrid nadie duda de que Trent será importante a la larga, aunque la preocupación en estos momentos es considerable, puesto que no ha sido capaz de demostrar su mejor nivel y, cuando ha estado cerca de enseñarlo, como pasó contra el Athletic en San Mamés, se lesionó.

«Le fichamos para seis años, hay que tener paciencia, pero la realidad es que no ha caído de pie», aseguran desde el seno del club blanco, donde son plenamente conscientes de que la adaptación de Trent está llevando más tiempo del deseado. Sin embargo, nadie duda de que, con el paso de los meses, poco a poco irá subiendo el nivel. Solo necesita tiempo, creen los que mandan en el club y los que apostaron por su fichaje.

Trent empieza una nueva etapa

Ahora ha llegado el momento de pasar página, de olvidar el pasado y de empezar a obtener las mejores sensaciones. En el Real Madrid nadie pierde la fe en que Trent será un jugador importante con el paso de los años, pero también quieren que cuanto antes empiece a adaptarse a su nueva vida vestido de blanco. Tras vivir siempre en Anfield, el salto al estadio Santiago Bernabéu se le está atragantando, pero en este tramo final de temporada todas las partes confían en que empiece a sentirse feliz.

Lo que es seguro es que nadie se ha planteado acabar con esta relación antes de lo deseado. El Real Madrid confía en Trent y el jugador sigue centrado en triunfar vestido de blanco. Por ello, dejó el club de su vida para comenzar una nueva aventura en el Bernabéu. La opción de venderle nunca ha estado encima de la mesa y el inglés jamás se ha planteado hacer las maletas este verano.