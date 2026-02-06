El Real Madrid se agarra a su plantilla: «Con estos jugadores se debe aspirar a todo»

En el entorno de Valdebebas la crítica se acumula. El juego del Real Madrid no es el deseado, los resultados dejan dudas y la situación es delicada, pero dentro es muy diferente. Nadie esconde que la temporada no está yendo tal y como se esperaba, pero la confianza en la plantilla se mantiene intacta. Por ello, desde la cúpula madridista tienen claro que con este grupo se puede aspirar a los dos títulos en los que los blancos aún siguen en competición: «Con estos jugadores se debe aspirar a todo».

En la plantilla del Real Madrid tienen claro que con estos jugadores deben pelear tanto por la Liga como por la Champions. Eso sí, al mismo tiempo siempre han tenido claro que no podían debilitarla. Por ello, desde las esferas más altas se ha frenado cualquier salida. La más sonada ha sido la de Fran García, que se iba cedido al Bournemouth, pero tampoco se ha escuchado a otros futbolistas que no hubiesen visto con malos ojos marcharse, como Franco Mastantuono.

Por ello, desde el club ahora miran a los jugadores. Depositan en ellos la confianza y la responsabilidad para sacar adelante una temporada que no está yendo por el camino esperado. Perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona hizo daño, pero caer eliminados por el Albacete, un equipo de Segunda División, en los dieciseisavos de final, sacó los colores a una entidad que espera que los futbolistas den un paso adelante.

El Real Madrid tiene cinco meses

Con cinco meses de competición por delante, el Real Madrid afronta el tramo decisivo de la temporada con dos frentes abiertos. En Liga, los blancos están obligados a mantener la regularidad y no dejar escapar más puntos ante el Barcelona si quieren llegar con opciones reales a las últimas jornadas. Cada tropiezo puede ser definitivo en una carrera por el título que se prevé ajustada.

En la Champions, el margen de error es aún menor. La eliminatoria del playoff contra el Benfica marcará un antes y un después. En el club están seguros de que esta plantilla debe superar a los Mourinho y luego competir ante Sporting de Portugal y Manchester City. Y de esta manera, poco a poco, ir creciendo.