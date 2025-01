Por qué Dani Olmo no juega el Real Madrid-Barcelona de Supercopa si ya tiene la inscripción

Dani Olmo no juega con el Barcelona la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El jugador catalán no disputa este encuentro tan importante en Yeda a pesar de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) concedió la cautelar al Barça y permitió que el club azulgrana inscribiera a Dani Olmo, así como a Pau Victor.

La razón por la que Dani Olmo no juega este duelo Real Madrid de Supercopa de España es puramente deportiva. Es una decisión de Hansi Flick, entrenador del Barça, que prefiere poner otros jugadores, sobre todo Gavi, antes que Dani Olmo en el equipo titular. Flick puede contar con Olmo, pero prefiere dejar al futbolista español en el banquillo.

Flick repite once respecto a la semifinal de esta Supercopa, donde ganó al Athletic Club, y en ese once titular figura antes Gavi que Olmo. Así, el Barcelona juega con Szczesny en portería (Iñaki Peña se vuelve a quedar en el banquillo), Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez y Balde en defensa, Casadó, Gavi y Pedri en el centro del campo y Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski en ataque.

Dani Olmo puede jugar perfectamente este partido, es posible que salga en la segunda mitad, pero de inicio Flick no apuesta por él. Si bien lleva tiempo sin jugar un partido oficial, el internacional español sí que ha entrenado con normalidad con sus compañeros, por lo que el ritmo competitivo lo tiene.

«Dani Olmo es un jugador que puede jugar, con el que cuento, pero después del encuentro del miércoles (en referencia al duelo ante el Athletic de Supercopa) tenía claro que quería repetir con este equipo», comentó Hansi Flick antes del partido contra el Real Madrid.

Real Madrid y Barcelona se miden en Yeda en la que es la tercera final consecutiva entre ellos en la Supercopa de España. Los de Ancelotti eliminaron al Mallorca en semifinales (3-0), mientras que los de Flick ganaron al Athletic Club (2-0).

Hasta el pasado miércoles, Dani Olmo no podía jugar con el Barcelona, ya que no estaba inscrito, no tenía la licencia para jugar, pero una decisión inédita del Consejo Superior de Deportes (dependiente del Gobierno de España) hizo que el jugador catalán, al igual que su compañero Pau Víctor (que también estará en el banquillo y puede jugar), pudiera estar disponible para este Clásico en Arabia.

En una decisión sin precedentes, con un significado político y no deportivo, el Gobierno defendió que no conceder la cautelar al Barça en este caso «causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club» y que Dani Olmo y Pau Víctor tienen derecho «a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades». El CSD ni siquiera esperó a escuchar los motivos de la RFEF y la Liga, que previamente habían negado la licencia, y se limitaron a explicar que tomaban esa decisión por «el recurso de alzada, de 52 páginas, y los más de 60 documentos que lo acompañan» proporcionados por el Barcelona.