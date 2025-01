Alineación del Barcelona contra el Real Madrid: Gavi y Szczesny apuntan a titulares

La alineación del Barcelona para la final de la Supercopa de España que medirá a los azulgranas con el Real Madrid en Yeda tiene pocas dudas. Flick, sin asegurarlo, vino a decir en la previa que Gavi será titular por delante de Dani Olmo, por lo que el único debate está en la portería, donde Szczesny tiene más opciones de partir de inicio que Iñaki Peña.

Por lo tanto, si hay que mojarse, se puede decir que Szczesny será el portero del Barcelona en la final de la Superocopa de España. En el lateral derecho jugará Koundé, mientras que por el costado izquierdo formará Balde. La pareja de centrales será la compuesta por Iñigo Martínez y Cubarsí.

En el centro del campo, Casadó y Pedri formarán en la medular, con Gavi por delante. El andaluz le ganará la partida a un Dani Olmo que a pesar de haber recibido la cautelar, no será titular. Y arriba, tampoco hay duda. Lamine Yamal atacará por la derecha, Raphinha lo hará por la izquierda y Lewandowski será la principal referencia ofensiva de los azulgranas.

La puntualidad en el Barcelona

Hansi Flick admitió que dejó en el banquillo al portero Iñaki Peña en la semifinal de la Supercopa frente al Athletic para apostar por el polaco Szczesny por llegar tarde a una sesión de trabajo, algo que dijo que no tolera.

Flick desveló que es la tercera vez esta temporada en la que un jugador se demora ante un entrenamiento, por lo que consideró justificada la medida aplicada con Peña: «Tienen que ser puntuales, son jugadores profesionales. No tenía otra opción».

Ante la pregunta de quién ocupará la portería, no quiso concretarlo y elogió el rendimiento que han tenido tanto Peña como Szczesny cada vez que han jugado. «Nunca digo quiénes van a comenzar. Los dos han hecho partidos muy buenos y depende de lo que vamos a plantear. No puedo decir nada. Pero tengo que aclarar que no hay tanto ruido como se dice. Los dos son profesionales y no habrá problema», añadió Flick para restar importancia al castigo.

Posible alineación del Barcelona

Esta podría ser la alineación del Barcelona para la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandoski