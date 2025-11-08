Pura intensidad: Xabi Alonso es un ‘jugador’ más en el entrenamiento del Real Madrid

Xabi Alonso fue uno más en el entrenamiento que el Real Madrid llevó a cabo en Valdebebas antes del encuentro que enfrentará a los blancos con el Rayo Vallecano en Vallecas. En el momento de realizar los ejercicios de posesión en dimensiones reducidas, el técnico vasco fue uno más y se puso a jugar junto a sus futbolistas. Calidad le sobra.

Por otro lado, en el entrenamiento previo al duelo contra el Rayo, Xabi Alonso confirmó que no podrá contar con Mastantuono, Rüdiger, Carvajal y Tchouaméni. Además, Alaba se entrenó con absoluta normalidad por segundo día consecutivo y apunta a la convocatoria.

Tras perder el pasado martes en Liverpool, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos en Liga para evitar iniciar una crisis que duraría más de lo deseado, ya que, tras el encuentro contra el Rayo Vallecano, habrá parón de selecciones.