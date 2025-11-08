Liga: Rayo Valelcano-Real Madrid

Pura intensidad: Xabi Alonso es un ‘jugador’ más en el entrenamiento del Real Madrid

Xabi Alonso trabajó junto a sus jugadores como si fuese un futbolista más

El vasco tiene cuatro bajas para el encuentro contra el Rayo

Carreras, una garantía para Xabi Alonso

Ver vídeo

Xabi Alonso fue uno más en el entrenamiento que el Real Madrid llevó a cabo en Valdebebas antes del encuentro que enfrentará a los blancos con el Rayo Vallecano en Vallecas. En el momento de realizar los ejercicios de posesión en dimensiones reducidas, el técnico vasco fue uno más y se puso a jugar junto a sus futbolistas. Calidad le sobra.

Por otro lado, en el entrenamiento previo al duelo contra el Rayo, Xabi Alonso confirmó que no podrá contar con Mastantuono, Rüdiger, Carvajal y Tchouaméni. Además, Alaba se entrenó con absoluta normalidad por segundo día consecutivo y apunta a la convocatoria.

Tras perder el pasado martes en Liverpool, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos en Liga para evitar iniciar una crisis que duraría más de lo deseado, ya que, tras el encuentro contra el Rayo Vallecano, habrá parón de selecciones.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias