El enfrentamiento que mantienen el PSG y Kylian Mbappé por los 55 millones de euros que el futbolista reclama a su ex club no tiene expectativas de solucionarse a corto plazo. El club parisino fue condenado hace unos días por la comisión jurídica de la Liga Profesional de Fútbol de Francia (LFP) a pagar lo que el madridista exige en un plazo de ocho días. Pero 24 horas antes de que concluyera el margen, el PSG volvió a repetir que no pagaría y recurrió la sanción.

Mbappé reclama los salarios atrasados de los meses de abril, mayo y junio, además de una parte de la prima que firmó cuando renovó su contrato en mayo de 2022. Los servicios jurídicos del PSG presentarán el recurso ante la comisión nacional mixta de apelación de la Ligue 1 en una fecha que aún se desconoce. Si la decisión sigue siendo desfavorable para sus intereses, podrá volver a recurrir en este caso ante la comisión superior de apelación, perteneciente a la Federación Francesa de Fútbol.

Por tanto, la guerra abierta entre Mbappé y PSG aún tiene recorrido porque el futbolista del Real Madrid no está dispuesto a perdonar ni un céntimo de lo que tiene firmado con su anterior equipo. El PSG, por su parte, se escuda en un pacto verbal al que supuestamente llegaron en 2023 y que sería beneficioso para el club en caso de que el futbolista decidiera abandonar la disciplina parisina de manera gratuita, como así ocurrió.

No obstante, si la entidad francesa no acata la resolución de la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional, se podría enfrentar a una dura sanción que podría dejarle sin fichar al menos una ventana en el mercado de fichajes. Un castigo muy duro que arruinaría la planificación deportiva de Luis Enrique y de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. Tras la salida de Mbappé, el equipo dirigido por el asturiano echa en falta sus goles, tal y como se ha podido comprobar en los últimos encuentros, en especial, en su debut en Champions League ante el Girona y que acabó ganando en el descuento por un error garrafal de Gazzaniga.

El PSG, ¿aspirante a la Champions?

Por tanto, no sería extraño que la dirección deportiva del PSG decidiera explorar el mercado en un futuro en busca de un delantero de garantías, ya que ni Kolo Muani, ni Gonçalo Ramos (lesionado de larga duración), cumplen las expectativas goleadoras de un club que se pasea en la liga doméstica, pero que sufre auténticas dificultades en Europa.

Ahora, la decisión sobre la deuda está en manos de la justicia ordinaria, aunque Mbappé podría acudir a la UEFA y a un tribunal laboral si su pretensión es que la situación se resuelva cuanto antes. El PSG, por su parte, parece que quiere ganar tiempo para negociar con el entorno del jugador, conocedores de que tendrán que hacer frente al pago de lo firmado en su día. No obstante, parece que el fin del culebrón no llegará en los próximos meses, por lo que Mbappé tendrá que armarse de paciencia.