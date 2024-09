Mbappé hace un roto al PSG.

La salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain ha comenzado a tener sus primeros efectos negativos en el club parisino. La expectación en torno al equipo de Luis Enrique ha bajado drásticamente, especialmente a nivel mediático. Además, las solicitudes de los medios acreditados a los partidos en el Parque de los Príncipes también han caído considerablemente hasta el punto de haber un gran número de asientos libres en la zona de prensa en los primeros compromisos del curso.

Y es que Kylian Mbappé dejó el PSG este verano tras siete años en el club parisino. El Real Madrid estuvo al acecho durante todo este tiempo y fue por fin en este 2024 cuando el astro francés tomó la decisión de firmar libre por el conjunto blanco. Las primeras consecuencias ya se han producido en el club francés. Bajada de seguidores en redes sociales, reducción en la asistencia de los medios acreditados… Además de una considerable pérdida económica en derechos televisivos y el litigio perdido contra Mbappé por los 55 millones de euros que le reclamaba en calidad de salarios y primas.

Muchas malas noticias las que han ido sucediéndose en torno al PSG en los últimos meses. El conjunto parisino ha perdido un 47% de sus ingresos de televisión esta temporada, donde ha pasado a cobrar 22 millones de euros frente los 42 que recibía antes. La marcha de Mbappé también ha supuesto un evidente perjuicio a nivel deportivo. Luis Enrique ha perdido al mejor jugador de la historia del club y un futbolista que garantizaba 50 goles por temporada. Además, su salida se produjo sin recibir ni un solo euro.

El Paris Saint-Germain ha perdido el 47% de los ingresos de televisión en Francia sin su ex estrella. Con Kylian Mbappé en su plantilla, el PSG cobraba 42 millones por temporada. Ahora solamente cobra 22. Veinte millones menos sin uno de los mejores jugadores del mundo, que ahora disfruta de su nuevo equipo en el Real Madrid y en la Liga EA Sports. La misma cantidad que el decimotercer clasificado de la Ligue 1 la campaña pasada.

El PSG le debe 55 ‘kilos’ a Mbappé

Por si fuera poco todo lo mencionado, ahora el PSG deberá pagar a Mbappé los 55 millones de euros que le correspondían de una parte de su prima anual de fidelidad y tres meses de salarios. El club parisino no sólo le retuvo ese dinero sino que además llevó al límite al jugador para ver si se achantaba. Pero Kylian no se achantó, no aceptó ningún tipo de propuesta de mediación que le ofrecía la liga de Francia, y acabó ganando.

Y es que la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional de Francia fue la encargada en resolver el conflicto entre Mbappé y el PSG. El organismo francés tomó la decisión de que el club debía abonar esos 55 millones de euros al haberlo firmado por escrito en el nuevo contrato sellado a bombo y platillos en mayo de 2022.

Mbappé fue hasta el final contra su ex equipo sabedor de que la batalla estaba ganada. Esperaba -como así ha sido- que la Liga de Francia actuara con coherencia en este su juicio final con el PSG. Delphine Verheyden, letrada especialista en derechos de imagen que lleva acompañando al futbolista, volvió a representarle una vez más para rechazar la «posibilidad» que planteaba el campeonato de mediar entre las dos partes.