La decisión del PSG de no acatar la orden de la comisión jurídica de la LFP (Liga de Fútbol Profesional de Francia) de pagar a Kylian Mbappé puede acarrear una dura sanción para el conjunto parisino. La entidad ya anunció de forma oficial que no va a pagar al futbolista del Real Madrid los 55 millones de euros que le adeuda pertenecientes a los sueldos atrasados de los meses de abril, mayo y junio y la última parte de la prima que el club debe abonar al futbolista galo por su última renovación.

Según ordenó la LFP, el club francés deberá pagar al ahora futbolista del Real Madrid todo lo que le debe en un plazo de ocho días. De cualquier otra forma, si el delantero de Bondy vuelve a poner en manos de la Ligue 1 el impago, le castigo que podría recibir el PSG sería el de no poder fichar a ningún jugador en, al menos, una ventana de traspasos. Sin duda, una sanción que seguro que hace replantearse su decisión a la directiva parisina.

La entidad francesa y equipo de Mbappé hasta el pasado mes de junio, ya ha dejado claro que si el futbolista quiere continuar por la vía legal, tendrá que acudir a un tribunal ordinario para que dirima este conflicto entre club y futbolista, un caso que, según el PSG, «es inevitablemente perjudicial para la reputación del jugador». Todo apunta a que el litigio acabará en un tribunal, ya que ni el delantero del Real Madrid ni su entorno están dispuestos a renunciar a tal cantidad de dinero.

Por tanto, ahora el delantero se ve obligado a cambiar de estrategia para intentar cobrar lo que es suyo. El próximo paso que debe dar es volver a recurrir al comité jurídico de la Liga de Fútbol Profesional de Francia o, en segundo término, acudir a las instancias pertinentes de la UEFA. Por último, el crack de Bondy podría llegar hasta un Tribunal Laboral que sería el encargado de impartir justicia en este litigio que parece condenado a durar meses o incluso años.

Mbappé se prepara para una dura batalla

El PSG argumenta que se llegó a un acuerdo verbal con el jugador, que se habría comprometido a renunciar a la prima de renovación que firmó en 2022 para asegurar que todas las partes saliesen ganando si decidía salir del club gratis. Sin embargo, Mbappé no considera que este pacto entre caballeros se hubiese cumplido por parte de Al-Khelaïfi, ya que sus minutos de juego se vieron reducidos después de emitir el comunicado en el que anunciaba que no seguiría formando parte de la disciplina parisina en el curso 24/25.

No fichar sería una sanción realmente dura para el PSG que, una vez no tienen a Mbappé en sus filas, se había propuesto invertir ahora en jóvenes talentos (siguiendo un poco la línea que el Real Madrid está siguiendo desde hace unos años) alejándose de la estrategia que adoptó hace unas temporadas cuando logró juntar a Messi, Mbappé, Neymar o Sergio Ramos en su once titular. Un proyecto que no terminó de tener éxito más allá de las fronteras del país galo. Es decir, gana títulos en Francia, pero acumula muchas decepciones en Europa en sus intentos de ganar la Champions League.