Gerard Piqué no ha dejado pasar la ocasión de meter cizaña con la goleada del Barcelona al Real Madrid en el Clásico de la Liga Femenina de fútbol. Nada más concluir el partido de este domingo en Montjuic, el ex jugador azulgrana ha posteado en sus redes sociales el emoji de una mano en referencia a los cinco goles encajados por el equipo blanco.

No es la primera vez que Piqué usa este gesto para regodearse por una goleada. Su mano abierta hacia la grada del Camp Nou acompañado de una amplia sonrisa es la imagen que pasó al recuerdo del 5-0 que el Barcelona de Guardiola le endosó al Real Madrid de Mourinho en la temporada 2010/11 de la Liga. Ya retirado, se ha vuelto a cachondear de esta misma forma aprovechando el Clásico femenino.

✋🏻 — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 19, 2023

Piqué no deja aprovechar ninguna oportunidad de meterse con el Real Madrid en cuanto tiene la ocasión. Esta misma semana, aseguró que la decimocuarta Copa de Europa conquista por el Real Madrid en 2021, cuando batió en la final por el Liverpool, no será recordada nunca».

«La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante; cuando ganan ellos, es una más». Ante tales declaraciones, Ancelotti y Carvajal contestaron al ex futbolista azulgrana.

Ancelotti afirmó en una rueda de prensa que «Piqué vive en su mundo, que no es el del madridismo». «Ningún madridista se puede olvidar de la Decimocuarta. Se recordará toda la vida», añadió. Por otro lado, Dani Carvajal, uno de los capitanes del cuadro blanco, afirmó que «no querrá recordarlo él». «Pero para el madridismo las tres remontadas reflejan lo que es nuestra historia, nuestro lema, no rendirte hasta el final. Y eso no lo tiene cualquier equipo», aclaró.