Piqué vuelve a rabiar contra el Madrid e insiste en que la Decimocuarta no será recordada

Gerard Piqué volvió a sacar su venta antimadridista para justificar sus palabras de que «la última Champions del Madrid no será recordada nunca». El ex jugador del Barcelona insiste en sus palabras durante una charla con Ibai Llanos donde dejó clara su postura sobre la Decimocuarta: «Claro que el aficionado del Real Madrid la va a recordar. Yo hablo a nivel europeo».

Ante tales declaraciones, Ibai le contestó que «todo el mundo» se acordará de esa Champions y Piqué le replicó: «No, todo el mundo no. No estoy diciendo que tú o el aficionado del Madrid no la recuerde, claro que la recuerda. Yo estoy diciendo que el aficionado futbolero que dentro de 7 años va a mirar para atrás, la gente no se acuerda lo que pasó en los cuartos u octavos de final del 2021».

El streamer contestó al ex del Barça y de la selección española e insistió en que la épica Champions lograda por el Real Madrid hace dos temporadas «como el 6-1 del Barça, la final del Liverpool que va 3-0 al descanso y lo que os hicieron en Anfield. De eso te acuerdas». «Pero es una eliminatoria. Te acuerdas del momento de la eliminatoria, no de todo el trayecto», contestó el presidente de Kosmos.

«Sé que jugasteis contra el Chelsea, el City y la final, pero no me acuerdo ni del equipo de cuartos», insistió Piqué, rabiando contra el Real Madrid. De hecho, el central va más allá y asegura que los culés no lo celebrarían si el Barça gana una Champions como la que ganó el Real Madrid hace dos cursos. «Aquí ganamos una Champions como la última que ganó el Real Madrid y te digo que la gente lo celebraría, pero habría gente, la más purista, que no se sentiría ni orgullosa. Y te estoy diciendo una barbaridad, Ibai, lo sé», dijo.

Carvajal y Ancelotti contestan a Piqué

Piqué aseguró hace unos días que la Decimocuarta no sería recordada nunca: «La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante; cuando ganan ellos, es una más». Ante tales declaraciones, Ancelotti y Carvajal contestaron al ex futbolista azulgrana.

Ancelotti afirmó en una rueda de prensa que «Piqué vive en su mundo, que no es el del madridismo. Ningún madridista se puede olvidar de la Decimocuarta. Se recordará toda la vida»

Por otro lado, Dani Carvajal, uno de los capitanes del cuadro blanco, afirmó que «no querrá recordarlo él. Pero para el madridismo las tres remontadas reflejan lo que es nuestra historia, nuestro lema, no rendirte hasta el final. Y eso no lo tiene cualquier equipo».