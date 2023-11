El zasca de Carvajal a Piqué tras ningunear la Decimocuarta: «No sé acordará él»

Dani Carvajal respondió a Gerard Piqué tras sus declaraciones en las que decía que nadie se acuerda de la Champions League ganada en mayo de 2022 en París ante el Liverpool. El defensa del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo no dudó en poner de manifiesto la importancia de las remontadas ante el Paris Saint Germain, Chelsea y Manchester City, lo que reflejan el espíritu del madridismo.

Gerard Piqué dijo que «estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça y es el de la capital, siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría centrarme en quiénes somos».

Pero fue después cuando llevó a cabo el ataque al conjunto blanco a raíz de la última Champions ganada, la famosa ‘Decimocuarta’: «El Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última, que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie».

Por ello, Dani Carvajal aprovechó la oportunidad en una entrevista para El País para responder a su ex compañero de selección: «No querrá recordarlo él. Pero para el madridismo las tres remontadas reflejan lo que es nuestra historia, nuestro lema, no rendirte hasta el final. Y eso no lo tiene cualquier equipo».

Estado de forma de Carvajal

Por otro lado, Carvajal habló también sobre su espectacular estado de forma en el que se encuentra, estando en la actualidad en uno de sus mejores momentos desde que se futbolista del Real Madrid: «No tener lesiones te permite tener mucha continuidad, y estar todos los días en una forma física buena. Me encuentro bien físicamente, rápido. Estoy haciendo kilómetros, buenos esfuerzos, sabiendo que tengo 31 años, y que el míster también me dosifica. Esto lo llevo bien. Hay que entenderlo también. Antes me costaba más. Cuando era más joven, me daban descanso y me decía: ‘¿Y este? Yo me encuentro bien’.

«Vas entendiendo con los años que somos un grupo, todos tenemos que apoyar, juegues más o juegues menos. La última Nations League, en la que solo participé en los minutos de la prórroga y en la tanda de penaltis, me hizo ver un poco la otra parte: ahora me toca sumar desde fuera y puedo ser también muy importante», añadió el lateral diestro del Real Madrid desde la concentración con la selección española.

Por otro lado, el ’20’ de la selección española habló sobre los cambios de dieta que ha llevado a cabo para llegar a este óptimo estado de salud y de forma: «Trabajé con un coach. Es importante valorar el no frustrarse, el no exigirse demasiado. Yo era muy exigente conmigo mismo. No me permitía fallar, no me permitía un partido malo. Tienes que afrontarlo con naturalidad, sabiendo el nivel que puedes dar, y eso te va llenando de confianza. Si un jugador tiene confianza, las cosas le salen mucho mejor».