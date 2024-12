Los otros campeones de la Copa Intercontinental

20 años después de su última edición, la Copa Intercontinental vuelve a tener un ganador. Como no, es el Real Madrid quien inauguró de nuevo el baile. Tras haber derrotado al Pachuca por 3-0, los madridistas son ahora los que más veces han ganado el trofeo. En cuatro ocasiones, la entidad blanca se proclamó ganadora de la competición. Además, para esa vuelta tan especial, Chamartín no quiso olvidarse de los que no pudieron estar. Carvajal, Militão y Alaba, todos lesionados, también son campeones.

Antes de dar rumbo a Catar y al Lusail Stadium, el Real Madrid ha tenido un bonito gesto hacia sus tres futbolistas, todos lesionados de gravedad. La entidad madridista apuntó sus tres nombres en la lista tramitada a la FIFA. Por lo cual, y a pesar de no haber disputado la final, los tres futbolistas también son campeones de la Copa Intercontinental.

Campeones desde la enfermería

El último en haber dicho adiós a sus compañeros fue Éder Militao. El pasado 9 de noviembre, ante Osasuna, la rodilla del brasileño cedió. Los llantos del central predecían lo peor para él, pero también para el Real Madrid. La noticia se confirmó horas después del encuentro. El zaguero sufre de una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. No volverá a jugar en todo el curso. Esta semana, el internacional con Brasil ha subido un vídeo de sus entrenamientos en sus redes sociales. La palabra «creer», es la máxima protagonista de las imágenes que compartió.

La lesión más cruel fue sin duda la de Dani Carvajal. Contra el Villarreal el pasado 5 de octubre, el lateral derecho del equipo blanco sufrió de una triple rotura en su pierna derecha. Como Mili, sus gritos silenciaron a todo el Santiago Bernabéu. Tanto la selección española como el Real Madrid han mostrado su solidaridad con el nativo de Leganés, que también se perderá todo lo que queda de temporada, y posiblemente el inicio de la 2025-26.

Mientras tanto, David Alaba ve la luz al final del túnel. Como sus dos compañeros, el central se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre de 2023. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero un año después, el austriaco ha vuelto a entrenarse con el grupo. Carlo Ancelotti es confiante y optimista. Espera recuperar a su defensa para enero, febrero como muy tarde.

La Fábrica, también presente

Para el viaje a Catar, Carletto también ha contado con algún canterano. Fran González, Youssef (‘Yusi’), Asencio, Loren, Gonzalo y Víctor Muñoz pudieron estar presentes en el Lusail Stadium para levantar la cuarta Copa Continental. Para algunos de ellos, no es ninguna novedad levantar (ya) trofeos con el primer equipo del Real Madrid.

Fran González, el tercer portero, ya ha podido fotografiarse con la Champions League de Wembley y la Supercopa de Europa ganada en agosto ante la Atalanta. Sin embargo, el meta nunca disputó un sólo minuto con la primera plantilla. Él que sí lo hizo fue Gonzalo. Debutó ante el Cádiz en Liga la temporada pasada y también pudo probar el césped del Santiago Bernabéu contra el Granada . Por lo cual, el delantero participó en la conquista liguera con sus 17 minutos disputados en dos encuentros. También estuvo convocado unas tres veces en la Champions.