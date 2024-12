Real Madrid – Pachuca, en directo hoy: final de la Copa Intercontinental en vivo

El Real Madrid se enfrenta en Qatar al Pachuca de México en la final de la Copa Intercontinental, un choque que se disputará en el Estadio Losail, escenario donde Argentina ganó el Mundial de 2022 frente a la Francia de Kylian Mbappé. Es por ello que el atacante galo tiene ganas de resarcirse y salir ganador esta vez en este campo y así, de paso, conseguir el segundo título con la camiseta del club de Chamartín. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Madrid – Pachuca.

Real Madrid – Pachuca

A por un nuevo título

El Real Madrid consiguió conquistar la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto cuando se impusieron por 2-0 a la Atalanta gracias a los goles de Fede Valverde y Kylian Mbappé. Ahora, después de unos meses, los de Carlo Ancelotti pueden ahora sumar el segundo título del curso a sus vitrinas, pero para ello tendrán que vencer al Pachuca mexicano, un rival que, a priori, debería ser asequible para los de Concha Espina. El Estadio Losail será el escenario donde peleen por levantar este trofeo que recupera su mítico nombre, la Copa Intercontinental, después del invento de la FIFA de realizar el Mundial de Clubes el próximo verano con 32 participantes. Además, hay que recordar que el cuadro merengue peleará en el mes de enero por la Supercopa de España, mientras que ya habrá que esperar al término del curso para saber si son capaces de ganar la Liga, la Champions League o la Copa del Mundo.

Vinicius, The Best

Este martes Vinicius fue nombrado ganador del premio The Best después de toda la polémica surgida semanas atrás con el Balón de Oro que no ganó él y que se llevó Rodri Hernández. Hoy tendrá una oportunidad tremenda para ser el líder de su equipo, ya que hay que recordar que el fin de semana que viene descansará porque tendrá que cumplir sanción y no jugará el duelo que el Real Madrid disputará contra el Sevilla.