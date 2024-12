Un equipo español apoya abiertamente al rival del Real Madrid en la Intercontinental: «¡Vamos, Pachuca!»

El Real Oviedo se ha posicionado abiertamente en sus redes sociales apoyando al Pachuca antes de la final de la Intercontinental que se disputa este miércoles en Doha contra el Real Madrid. Un mensaje que ha extrañado a muchos en redes al tratarse de un equipo español, pero que tiene un significado muy claro.

La razón de que el Oviedo apoye al Pachuca este miércoles contra el Real Madrid tiene una explicación clara a pesar de que todo el mundo se haya extrañado. Jesús Martínez es el presidente del grupo Pachuca, que a su vez es propietario del cuadro asturiano. Una estrecha relación que provoca que el Oviedo sea uno más dentro de la afición del equipo mexicano este miércoles en Doha.

Armando Martínez, presidente del Pachuca, habló con el Partidazo de Cope antes de la final contra el conjunto madridista: «Estamos contentos, estamos emocionados. Soñar no cuesta, los jugadores están centrados y felices de poder jugar contra el Real Madrid. Ya podrían haber dejado (The Best) los premios para mañana, no sean canijos. Si querían impresionar, lo lograron un poquito. Yo esperaba que el Madrid se enojara como en la Gala de France Football y no vinieran al partido. Salieron un poco tarde, pero llegaron. La filosofía de nuestro técnico es jugar apretando al rival. Tendrá sus reservas, pero su estilo no lo va a cambiar. Y como siempre les digo: los partidos duran cien minutos. Estamos con los pies en la tierra».

El Real Madrid busca un nuevo título

El Real Madrid se presenta en esta fase final de 2024 contento. Sí, es cierto que las cosas no están saliendo como querían en este nuevo curso, pero cuando Ancelotti y sus hombres echan la vista atrás sólo pueden sentirse orgullosos del camino recorrido. Desde la Supercopa de España conquista en enero en Riad tras doblegar al Atlético y golear al Barcelona, hasta la Supercopa de Europa levantada en Varsovia en el estreno de Mbappé con, como no, la Liga y, sobre todo, la Champions. La Decimoquinta. La niña bonita. Un año lleno de alegría al que los blancos le quieren poner el broche de oro en Doha.

Al mismo tiempo, el Real Madrid afronta una final llena de responsabilidad. Tienen muy poco que ganar y muchísimo que perder. El peligro es considerable. En caso de derrota, el lío que se formaría en la casa blanca para cerrar un año brillante sería de aúpa. Por ello, tanto Ancelotti como sus jugadores se toman este partido con la responsabilidad que merece.

Nuevamente en el lugar donde el Real Madrid ha estado tantas veces. Una nueva final. En esta ocasión, para convertirse por novena vez en campeón del mundo. O por cuarta en campeón de la Intercontinental. Vayan ustedes a saber dónde se va a encuadrar este nuevo invento de la FIFA. Pero lo que es seguro es que otra vez ante la oportunidad de levantar al cielo un nuevo título. El que podría ser el quinto de un 2024 que pasará a la historia como uno de los más brillantes en la historia del conjunto madridista. Pachuca, a las 18:00 hora peninsular española y desde el estadio de Lusail, en Doha, tratará de impedirlo.