Real Madrid – Pachuca: a por otra conquista mundial

De nuevo aquí. Nuevamente en el lugar donde el Real Madrid ha estado tantas veces. Una nueva final. En esta ocasión, para convertirse por novena vez en campeón del mundo. O por cuarta en campeón de la Intercontinental. Vayan ustedes a saber dónde se va a encuadrar este nuevo invento de la FIFA. Pero lo que es seguro es que otra vez ante la oportunidad de levantar al cielo un nevo título. El que podría ser el quinto de un 2024 que pasará a la historia como uno de los más brillantes en la historia del conjunto madridista. Pachuca, a las 18:00 hora peninsular española y desde el estadio de Lusail, en Doha, tratará de impedirlo.

El Real Madrid se presenta en esta fase final de 2024 contento. Sí, es cierto que las cosas no están saliendo como querían en este nuevo curso, pero cuando Ancelotti y sus hombres echan la vista atrás sólo pueden sentirse orgullosos del camino recorrido. Desde la Supercopa de España conquista en enero en Riad tras doblegar al Atlético y golear al Barcelona, hasta la Supercopa de Europa levantada en Varsovia en el estreno de Mbappé con, como no, la Liga y, sobre todo, la Champions. La Decimoquinta. La niña bonita. Un año lleno de alegría al que los blancos le quieren poner el broche de oro en Doha.

Al mismo tiempo, el Real Madrid afronta una final llena de responsabilidad. Tienen muy poco que ganar y muchísimo que perder. El peligro es considerable. En caso de derrota, el lío que se formaría en la casa blanca para cerrar un año brillante sería de aúpa. Por ello, tanto Ancelotti como sus jugadores se toman este partido con la responsabilidad que merece.

Mbappé apunta al once

Y debido a esto, Ancelotti alineará su mejor equipo. Y sí, en ese equipo está Mbappé. Esto no debería ser noticia, pero sí que lo es cuando el francés se lesionó en Bérgamo el pasado martes y, en principio, iba a estar 10 días apartado de los terrenos de juego. Pues una vez más, como pasó en septiembre, ha acortado plazos. No jugó en Vallecas contra el Rayo, mientras que parece totalmente recuperado y apunta a titular en Lusail, un estadio donde perdió una final de un Mundial tras marcar tres goles. Dos de ellos de penalti. Cualquiera lo diría viendo los últimos precedentes del galo desde los once metros.

El resto del equipo será el esperado, con Tchouaméni una vez más en el centro de la defensa. Por delante jugará un Eduardo Camavinga ya recuperado, mientras que, en principio, Ancelotti apostará por un tridente formado por Rodrygo, Vinicius, que ya es The Best, y Mbappé.

El sueño del Pachuca

El Pachuca llega lanzado anímicamente a una final en la que pocos contaban con su presencia. El campeón de la CONCACAF goleó Botafogo, ensanchando su fama de matagigantes ante el dominador de la Copa Libertadores, y superó en los penaltis al egipcio Al-Alhy.

Bajo la dirección del uruguayo Guillermo Almada, su mayor fortaleza en la Copa Intercontinental ha sido la defensa. No han encajado un solo tanto en el torneo y poner freno a la calidad individual del Real Madrid, es su prioridad en la cita en el estadio de Lusail, para la eternidad conocido como el estadio donde Leo Messi tocó el techo en su carrera al proclamarse campeón del mundo con Argentina. El día que Mbappé marcó tres tantos en una final que no sirvieron para vencer.

Si el equipo de Guillermo Almada saldrá con una clara consigna defensiva y la obligación de no perder el orden ni dejar espacios a las estrellas madridistas, en la faceta ofensiva se ampara en la figura del venezolano Salomón Rondón, quien suma 26 goles en el 2024, y el neerlandés-marroquí Oussana-Idrissi, que pasó por el Sevilla.

El espejo en el que mirarse para Pachuca es el Necaxa, el único de los tres partidos oficiales que el Real Madrid perdió, en la tanda de penaltis, ante un rival mexicano en un Mundial de Clubes. Seis títulos de CONCACAF, la Copa Sudamericana del 2006 y el tercer lugar en el Mundial de clubes del 2017, son hitos recientes de un club que promete batalla en la pelea por su gran sueño: ser campeón del mundo.

Real Madrid – Pachuca: onces posibles