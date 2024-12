Todo sobre el Pachuca: de dónde es el equipo, jugadores, entrenador y títulos del rival del Real Madrid

El Real Madrid, desde este pasado sábado, ya conoce al rival que se enfrentará en la final de la Copa Intercontinental 2024: el Pachuca. El conjunto mexicano consiguió meterse en el último escalón de la competición tras vencer, por un lado, al campeón de la Copa Libertadores, el Botafogo (0-3), con goles del exsevillista Oussama Idrissi, Nelson Deossa y Salomón Rondón, otro viejo conocido de la Liga española que militó en el Málaga, y al Al Ahly en la tanda de penaltis por 6-5 (0-0 en el tiempo reglamentario).

El Pachuca, como su propio nombre indica, es un club originario de la ciudad de Pachuca de Soto, capital del Estado de Hidalgo, en México. El club, que fue fundado el pasado 8 de agosto de 1901, es uno de los conjuntos más antiguos del país mexicano y recibe el apodo de ‘Los Tuzos’. A su vez, tiene una gran historia y posee varios títulos títulos a nivel nacional e internacional.

CF Pachuca are FIFA Derby of the Americas champions! 🏆

After beating Botafogo, they will now face @AlAhly in the FIFA Challenger Cup this Saturday — with the winner progressing to the FIFA Intercontinental Cup Final on 18 December.

Congratulations, @Tuzos! 👏 pic.twitter.com/HqwrVElsxX

— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024