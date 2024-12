El detallazo de Modric con Mbappé tras levantar el trofeo de la Intercontinental

Luka Modric dio toda una lección de compañerismo este miércoles en la final de la Copa Intercontinental que el Real Madrid venció por 3-0 al Pachuca mexicano. El jugador tuvo un emotivo gesto que fue muy aplaudido por el madridismo y que engrandece el señorío y la humildad que caracteriza siempre al internacional croata, un ejemplo a seguir.

Nada más alzar el trofeo al cielo de Doha, con todos los jugadores del Real Madrid estallando de júbilo al ganar un título más para las vitrinas del club blanco, Modric se puso a buscar a Mbappé para cederle la prestigiosa copa segundos después de levantarla él. Nadie se esperaba este tremendo detalle que tuvo el croata con el astro francés.

امبابي يرفع الكاس اول بطوله له 🎥- تابع الحساب الأساسي : Via : @AZiiHD pic.twitter.com/1cDDYP3b3m — تغطيه 2 (@iwk5weC2h550777) December 18, 2024

Tal y como se puede comprobar en las imágenes, Mbappé no daba crédito cuando Modric pretendía entregarle el trofeo de la Intercontinental, un gesto que seguro no olvidará el ex del PSG. Y es que el francés tardó un poco en reaccionar al cogerle esta acción totalmente por sorpresa. Una vez que asimiló la situación, Mbappé cogió con mucha ilusión el trofeo de la Intercontinental.

El Madrid logra su cuarta Intercontinental

El equipo de Carlo Ancelotti se coronó campeón de la Intercontinental tras derrotar 3-0 al Pachuca y obtuvo su cuarta conquista de este trofeo, siendo el máximo ganador en la historia. Los demás años fueron 1960, 1998 y 2002. Cabe destacar que los demás títulos pertenecieron a Mundiales de clubes.

Mbappé fue uno de los goleadores de esta final junto a Vinicius y Rodrygo. Con este nuevo título, el Real Madrid cierra un año increíble. Ganó la Liga, la Champions, la Supercopa europea y ahora la Intercontinental.