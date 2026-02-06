OKDIARIO caza a Vinicius y Militao en el Inter Movistar-Valdepeñas

OKDIARIO ha cazado a Vinicius Junior y Eder Militao, futbolistas del Real Madrid, este viernes en el pabellón municipal Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz) viendo el partido de fútbol sala entre Viña Albali Valdepeñas y el Inter Movistar. Ambos brasileños son amigos del jugador de Sinésio Júnior y acudieron a verle sembrando la expectación entre los aficionados que fueron a ver el duelo.

No es la primera vez que acuden a ver a Sinésio. El delantero carioca ya acudió junto con Eduardo Camavinga para verle debutar ante el lles Balears Palma y meses después han vuelto para apoyarle desde las gradas. Un acto de presencia en el X Memorial Manuel Saorín – Trofeo Ciudad de Torrejón. El Viña Albali Valdepeñas se presentó en este encuentro como el último de los tres de esta minipretemporada, después de vencer en su pista al Riga FC este martes (5-1).

Ni Vinicius ni Militao estarán en el partido de este domingo en Mestalla ante el Valencia. El delantero del Real Madrid está en el centro de las críticas en el Santiago Bernabéu. Los pitos le han hecho daño y los rumores de una posible ruptura tensan la relación entre ambas partes. En el club quiere que dé un paso al frente y Álvaro Arbeloa está siendo su principal defensor en búsqueda dada de su mejor versión. Sin embargo, el ‘7’ vio la quinta amarilla ante el Rayo y tendrá que cumplir el partido de sanción este fin de semana. Una baja sensible de cara a la pelea directa con el FC Barcelona por la Liga.

Militao afronta la recta final de su recuperación después de romperse el bíceps femoral de la pierna izquierda. No se espera que vuelva a regresar a la dinámica de grupo hasta finales del mes de marzo, por lo que sigue aprovechando su tiempo libre para disfrutar con un amigo de vestuario viendo a otro compatriota jugando al fútbol.