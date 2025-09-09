Vinicius y Camavinga sorprenden viendo un partido de fútbol sala en Valdepeñas

El fútbol nunca de sorprender y dejar historias curiosas. Este martes ocurrió una más cuando la realización de televisión enfocó a Vinicius y Camavinga durante el partido de fútbol sala entre el Valdepeñas y el Palma Futsal disputado en el pabellón Virgen de la Cabeza. Las estrellas del Real Madrid, sobre todo el brasileño, son amigos de Sinesio, reciente fichaje del equipo local.

Ambos futbolistas se desplazaron al municipio vinatero horas después de entrenar en la ciudad deportiva de Valdebebas a las órdenes de Xabi Alonso y presenciaron en primera persona el encuentro de la jornada 2 de Primera División de fútbol sala. Vinicius es buen amigo de Sinesio, mientras que Camavinga le conoció durante un entrenamiento en Brasil en verano.

Vinicius y Camavinga no viajaron con sus selecciones, Brasil y Francia, en este primer parón de la temporada y gracias a ello han tenido más tiempo libre para disfrutar de eventos como este encuentro de futsal en Valdepeñas. En el caso del brasileño, Carlo Ancelotti le liberó de una ventana trámite para la canarinha, ya clasificada para el Mundial de 2026. Y el francés aún sigue recuperándose de su lesión.

El amigo de Vinicius y Camavinga se lesiona

Sin embargo, todo se torció rápido para el amigo de Vinicius y Camavinga. Y es que Sinesio, en un choque con Naranjo a falta de diez minutos del final de la primera parte, se hizo mucho daño en el hombro y se tuvo que retirar del terreno de juego entre lágrimas. Un palo para él y las estrellas del Real Madrid, que habían tenido que recorrer 205 kilómetros desde la capital de España hasta el municipio de Ciudad Real.