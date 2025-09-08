Xabi Alonso pide sacrificio a Vinicius

Más sacrificio, más trabajo, más kilómetros y un rendimiento defensivo mayor. Este es el plan que tiene Xabi Alonso para Vinicius Junior y el que está llevando a cabo en las últimas semanas en Valdebebas. El reto del donostiarra es que el brasileño siga corriendo hacia adelante, pero también que mire más para atrás. El objetivo del donostiarra pasa porque el delantero aumente el número de kilómetros, que actualmente es inferior a los 10 kilómetros por partido. El reto es que aumente.

El plan que Xabi Alonso tiene con Vinicius también implica un cambio de rol del jugador brasileño. A más kilómetros, mayor desgaste y, por lo tanto, la obligatoriedad de que descanse más. ¿Esto quiere decir que Vini va a ser menos importante? La respuesta es clara: no. Seguirá siendo un jugador capital dentro del esquema del donostiarra, pero al mismo tiempo deberá acostumbrarse a descansar más. Es decir, lo que sucedió en Oviedo en la segunda jornada de Liga será algo más habitual.

La idea de Xabi Alonso con Vinicius siempre ha sido que el brasileño debía estar mucho más comprometido en defensa que en la etapa anterior. El único jugador del Real Madrid que tiene licencia para no acudir a campo propio en busca de una pelota es Mbappé, aunque esto no quiere decir que se desentienda de defender, ya que la presencia del francés es clave a la hora de iniciar la presión. El resto deben bajar cuando sea necesario y Vini, ahora, no está exento de ello.

Vinicius y Rodrygo, dueños de la banda izquierda

Para ello, Xabi Alonso ha aceptado la petición de Rodrygo de jugar solo por la banda izquierda. De esta forma, el donostiarra tendrá dos jugadores de primer nivel para ocupar ese costado en cada partido. Ambos se rotarán y se darán oxígeno a lo largo de una temporada que se antoja tremendamente larga y exigente para el Real Madrid.

Con esta situación, lo único cierto en todo esto es que el intocable para el tolosarra en la delantera es Mbappé, que ya acumula tres goles en tres partidos. Dio el triunfo ante Osasuna y abrió la lata y puso tierra de por medio ante el Oviedo en el Tartiere. Xabi Alonso está contento con Vinicius y con Rodrygo y ambos saben el rol a desempeñar esta temporada. Una vez uno y otra otro, los dos al mismo tiempo son multitud esta temporada.