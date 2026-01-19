Militao y Camavinga, las estrellas de Burna Boy para su espectacular videoclip de la mano de Sporty Group

Eder Militao, Eduardo Camavinga y otros futbolistas han protagonizado el videoclip de la nueva canción de Burna Boy, de la mano con Sporty Group, ‘For Everybody’. Las estrellas del Real Madrid formaron parte de la pieza junto al ganador del Grammy y además de ellos varios jugadores que han estado este mes en la Copa África, título que ha ganado Senegal este domingo. El sencillo se presenta como un tributo visual que celebra la vibrante herencia deportiva y la excelencia cultural del continente africano.

Dirigido por Dave Meyers, el videoclip muestra a destacados atletas africanos, moda y coreografía en un emotivo homenaje al continente. Burna Boy lo lanzó el pasado sábado, junto con su película musical, revelando por completo la obra creativa que había sido anticipada en alianza con Sporty Group.

El proyecto reúne a algunos de los atletas más dinámicos de África, como Camavinga, Militao los hermanos Williams, Nico e Iñaki, Ighalo, Makelele, Karembeu, Alex Song, Asisat Oshoala, Cheslin Kolbe entre otros, y más en un momento cultural decisivo que fusiona música, movimiento e identidad, de cara a un año monumental para el deporte africano.

Concebida como una propuesta cultural, la canción refleja la misión continua de Burna Boy de promover el orgullo, la unidad y la influencia africana. ‘For Everybody’ se presentó justo antes de la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos y ofreció a los aficionados el privilegio de ver a Burna Boy actuar en ‘The Afcon Last Dance’, en vivo desde la fan zone Olm Souissi en Rabat.



Dirigida por el reconocido director estadounidense Dave Meyers, junto al prestigioso coreógrafo Shay Latukolan, y en colaboración con Sporty Studios, la película muestra la energía emocional y física que está en el corazón del deporte africano: ambición, ritmo e impacto global.

Burna Boy y los deportistas ofrecen actuaciones poderosas que combinan visuales cinematográficos, coreografía atlética, moda y una narrativa simbólica inspirada en el fútbol, la cultura y la comunidad. Con letras arraigadas en la resiliencia, el legado y el poder del impulso colectivo, el tema rinde homenaje a una nueva generación de íconos africanos que están dando forma al mundo dentro y fuera del campo.

«Esto es para la cultura: para todos los que llevan nuestro sonido, nuestro espíritu y nuestra historia por el mundo», dijo el cantante. «África es un continente de una riqueza cultural extraordinaria, definido por la belleza, la gracia y una diversidad sin límites», afirmó el director Dave Meyers. «Ser recibido en ese espacio para celebrar su moda y su movimiento, al pulso himnario de Burna Boy, fue una invitación que me sentí verdaderamente honrado de aceptar», añadió.

Los jugadores representan la fortaleza y diversidad del continente, conectando el lanzamiento de la canción y su participación como atletas dentro de una identidad compartida entre la música y el deporte, así como el orgullo que sienten los aficionados en todo el mundo. El lanzamiento del pasado sábado marcó la primera expresión completa del universo creativo que Burna Boy y Sporty Group han estado construyendo, tras adelantos que generaron expectación global.

Sporty Group es una empresa global de internet y medios de consumo con plataformas digitales incomparables que atienden a millones de usuarios activos diarios, a través de centros tecnológicos y operativos en cuatro continentes. La compañía ofrece contenido premium, en vivo y altamente atractivo a aficionados del deporte en todo el mundo mediante una red de marcas complementarias que abarca transmisión digital y lineal, gaming y entretenimiento.