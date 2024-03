Nico Paz tira del carro y empuja al Real Madrid Castilla a un triunfo vital

El Real Madrid Castilla volvió a ganar en Primera Federación gracias a un gran Nico Paz que regresó del parón internacional con Argentina tirando del carro del equipo y siendo importante. Los de Raúl lograron un triunfo vital en campo del Atlético Baleares gracias a un gol en propia tras un disparo de falta del propio Nico Paz. El primer filial blanco vuelve a ganar tras tres jornadas sin hacerlo y amplía la ventaja con el descenso en seis puntos.

Después de lograr dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada contra Real Murcia y Melilla a finales de febrero y primeros de marzo, el Real Madrid Castilla volvió a entrar en un bache de resultados con tres jornadas consecutivas sin ganar. Empató en casa contra el Antequera y perdió frente al Atlético de Madrid B y al Castellón. Estos resultados han provocado que los de Raúl vuelvan a estar cerca del descenso.

El primer filial blanco visitaba al Atlético de Baleares en este Domingo de Resurrección con la idea de sacar la cabeza y vencer al penúltimo clasificado. El peligro del descenso estaba ahí, y no se podía jugar con fuego a falta todavía de nueve jornadas más.

Raúl recuperó a Nico Paz, que volvió de su convocatoria con la selección olímpica de Argentina, y alineó a Loren en el lateral derecho tras la baja de Asencio por sanción. Ningún cambio más en un once donde Carrillo y Marvel eran la pareja de centrales, Cuenca ya consolidado en el lateral zurdo, Cañizares en portería, Mario Martín en el eje con Palacios y Manuel Ángel por delante, y arriba Gonzalo, Nico y Álvaro Rodríguez.

Mala primera parte del Castilla

Pero ese ímpetu y esas ganas por ganar tenía que verse reflejada en el campo. El Real Madrid Castilla necesitaba la victoria, pero durante la primera parte no se vio reflejado. Los blancos buscaron algún centro disperso al área, pero sin peligro, al igual que su rival. No fue una buena primera parte del primer filial blanco que terminó con empate a cero y casi sin ocasiones.

Los de Raúl dominaron la pelota en una primera mitad realmente igualada, pero no lograban generar peligro contra la portería rival. Los resultados en otros campos, además, no acompañaban. Sanluqueño, Atlético de Madrid B y San Fernando estaban ganando, y eso no era buena noticia para los intereses madridistas.

Álvaro tuvo el primero

La segunda mitad tuvo un aroma diferente. En el minuto 52 de partido, Álvaro Rodríguez tuvo en sus botas el primero de la mañana. Nico la puso perfecta al segundo palo y el delantero uruguayo no pudo rematar solo. No estaba acertado el ariete madridista. Poco después, en el 66, el propio Álvaro la volvió a tener con un mano a mano que salvó la defensa local cuando el delantero del Real Madrid Castilla estaba a punto de disparar.

El Real Madrid Castilla estaba más intenso en este segundo tiempo y con hambre de ir a por la victoria. La mala noticia para los blancos fueron las amarillas para Palacios y Manuel Ángel. Ambos se perderán el encuentro de la semana que viene contra el Córdoba.

El 0-1 nació en las botas de Nico Paz

Los primeros cambios de Raúl llegaron en el minuto 72. Theo Zidane y David entraron al campo por los dos amonestados, Manuel Ángel y Palacios. Y segundos después, el Real Madrid Castilla se adelantó en campo del Atlético Baleares gracias a un gol en propia puerta que significaba el 0-1 en un momento clave del partido. Nico Paz disparó a puerta tras una falta directa, la pelota tocó en la barrera, se envenenó y un defensa local la metió en su propia portería al intentar despejar. Al mismo tiempo, la afición del Baleares lanzó una pelota al campo que tocó en el mismo defensa y se metió también en la portería. Surrealista acción.

Nico Paz wykonuje rzut wolny, gdy jeden z kibiców gospodarzy postanowił wrzucić piłkę na boisko xd typ ładuje swojaka, wrzucona piłka się jeszcze od niego odbija i wszyscy z łapami do sędziego czemu bramka nie jest anulowana pic.twitter.com/nbHmuJUR6v — Franosz (@D_Franosz) March 31, 2024

El Atlético Baleares presionó arriba hasta el final. Lucas Cañizares tuvo que realizar dos buenas estiradas en el 74 y en el 80 para salvar el gol del empate. Los últimos cambios de Raúl llegaron en el 89. Nico Paz, tras un gran partido, tirando del carro, se marchaba junto a Álvaro Rodríguez. Entraban en su lugar Obrador y Aparicio.

Finalmente, el Castilla logró una victoria vital y se coloca seis puntos por encima del descenso, que lo marca el Mérida tras la victoria matinal del San Fernando contra el Ibiza. Los de Raúl se mantienen por delante en la clasificación del Sanluqueño, que terminó empatando en casa del Melilla, y por tras del Atlético de Madrid B, que ganó al Intercity.