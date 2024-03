Nico Paz quiere ir a los Juegos Olímpicos: «A ver si me deja el Madrid…»

Nico Paz tiene claro que este próximo verano quiere viajar a París y no precisamente de vacaciones. El mediapunta del Real Madrid, de solo 19 años, quiere jugar los Juegos Olímpicos toda vez que Mascherano (entrenador de la selección olímpica de Argentina) contará con él con casi toda probabilidad para la cita parisina.

«Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos. Me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el Madrid…», afirmó el futbolista que conoce a la perfección que la decisión final corresponde al Real Madrid. El club blanco debe ceder al jugador para que participe, puesto que no tiene la obligación de hacerlo aunque sea convocado.

El madridista, como argentino que es y se siente -aunque nació en Tenerife-, tiene un deseo por cumplir que va más allá de representar a su país en la cita olímpica. «Que juegue Messi sería para cerrarlo todo. Dependerá de si tiene ganas y del calendario, de cómo llegue. Para nosotros, los chicos, sería un sueño», aseguró el mediapunta, hijo del ex futbolista argentino Pablo Paz.

Aunque Messi es el gran ídolo, Nico también declaró su admiración por otros jugadores que son pilares fundamentales en la albiceleste: «Me gustan mucho Di María y Dybala, que son zurdos como yo. Tienen mucha calidad y siempre me han gustado».

Su presente en el Real Madrid

La carrera de Nico Paz ha sufrido un giro de 180º en este último año. En el Real Madrid pasó rápidamente del equipo juvenil al Castilla y, posteriormente, entró en la dinámica del primer equipo. Encandiló a todos en la pretemporada de Los Ángeles y ya ha disputado 127 minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Su irrupción ha sido tremenda, tanto que incluso se estrenó como goleador en Champions, ante el Nápoles, anotando el gol de la victoria.

En la entrevista concedida a DSports Radio, Nico Paz, perla del Real Madrid, confesó de qué jugadores trata de tomar nota tras cada entrenamiento. «Desde que subí al primer equipo del Madrid me sorprendieron Kroos, Modric o Bellingham. Intento fijarme en lo que hacen para poder mejorar y aprovechar los consejos que me dan. Me ayudan mucho. Intento aprovecharlo», explicó el joven futbolista sin perder ni un ápice de humildad.

Además, Nico Paz también se refirió a lo que supone para él pertenecer al Real Madrid. «Para mí es el mejor club del mundo. Reúne los mejores valores. Es un club difícil porque siempre tiene que ganar, no hay otra opción. Estamos para mejorar día a día e intentar formar parte del fútbol profesional», relató el argentino nacido en España consciente de que lo más complicado en el mundo del fútbol no es llegar, si no mantenerse debido a la feroz competencia que se va a encontrar a lo largo de su carrera.

En cuanto a su padre, Pablo Paz, que también fue internacional con la selección argentina, ha afirmado que «es un consejero que sabe todo del mundo del fútbol. Sabe más que nadie, pero me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre», ha finalizado el mediapunta.