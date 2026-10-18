Nico Paz se exhibe ante Mastantuono para hacer volar al Como

Nico Paz volvió a ser la estrella más brillante del Como. El argentino ganó el duelo madridista contra la Fiorentina de Franco Mastantuono (1-3) con un gol y asistencia que hicieron sumar una nueva victoria al conjunto de Cesc Fábregas. Una actuación que les coloca cuartos en la Serie A, mientras que los violetas entran en crisis tras entrar en la zona de descenso.

La Fiorentina ya venía de hacer malos números desde que empezó la temporada. Cuatro puntos en apenas seis jornadas. El Como tomó ventaja con dos goles en la primera parte en apenas cuatro minutos. Liberali abrió el marcador en el 32 con un preciso disparo desde fuera del área, después de recibir de Maxence Caqueret, y Nico Paz amplió en el 36 con un golazo de cabeza tras un centro de Álex Valle desde la izquierda.

La Fiorentina reaccionó a final del primer tiempo, después de que Marin Pongracic aprovechara en el minuto 43 un balón suelto en el área para batir a Jean Butez y reducir distancias, después de que el español Jacobo Ramón evitara sobre la línea un remate de cabeza. El conjunto local llegó incluso a celebrar el empate en el tiempo añadido, cuando Pongracic volvió a marcar tras una asistencia de Franco Mastantuono. Pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Nico Paz le gana la batalla a Mastantuono

La primera mitad terminó tras 53 minutos de juego en los que se anotaron cuatro goles, uno de ellos anulado tras una intensa revisión que se prolongó durante varios minutos. El Como se marchó con gol de ventaja, con un conjunto ‘viola’ que recibió el mazazo de ver cómo uno de sus tantos no subía al marcador a segundos del final.

La segunda parte comenzó con la ‘Fiore’ volcada en busca del empate. Alieu Njie tuvo una buena oportunidad en el minuto 48, pero su intento de superar a Butez por arriba se marchó rozando el poste, mientras Cher Ndour también probó fortuna desde la frontal sin encontrar portería.

Cuando mejor estaba el Fiorentina, más cerca del empate, golpeó de nuevo el conjunto ‘lariani’. En el minuto 56, Nico Paz ganó el duelo físico ante Franco Mastantuono y habilitó a Anastasios Douvikas, que definió con un disparo raso dentro del área para establecer el 1-3. El tanto supuso el tercer gol liguero de la temporada para el ‘9’ griego. El Fiorentina se situó así en la zona más baja de la tabla, en penúltima posición, en crisis y con los fantasmas del pasado año, que ni un cambio de técnico ni las nuevas incorporaciones pudieron remediar.

El Como consiguió a domicilio tres puntos claves para situarse cuarto y seguir en la lucha por las posiciones más altas. El miércoles se enfrenta en casa al Manchester United en Liga de Campeones.