José Mourinho quiere llevarse a Gareth Bale a la Roma. El galés, que es agente libre tras finalizar contrato con el Real Madrid, tiene ofertas de varios equipos de la Premier, pero la presencia de Mou, que ya lo quiso para el United y lo tuvo a sus órdenes en el Tottenham, puede ser un factor decisivo en la elección de Bale.

The Special One siempre ha sido un enamorado de Gareth Bale. De hecho, fue Mourinho quien recomendó a Florentino Pérez su fichaje para el Real Madrid aunque nunca llegó a tenerlo a sus órdenes porque Mou y el Madrid separaron sus caminos en junio de 2013 justo antes de la llegada de Bale.

Mourinho cree que al delantero galés aún le queda mucho fútbol en sus botas y que daría un salto de calidad enorme a su equipo. Bale está sin equipo aunque asegura que tiene ofertas. Desde luego, en la Premier mantiene un gran cartel y ser agente libre le ayuda. Su intención, además, es jugando al menos una temporada más para llegar a tope al Mundial de Qatar con Gales, que acaba de sellar su clasificación.

Mou, loco por Bale

No es la primera vez que José Mourinho quiere fichar a Gareth Bale. El técnico luso ya quiso al galés en el verano de 2017 cuando entrenaba al Manchester United, pero el Real Madrid no le dejó salir. «No puedo comprarte porque no hablas”, le dijo Mou a Bale en el túnel de vestuarios de un amistoso entre el Real Madrid y el Manchester United en Estados Unidos.

Ahora, cinco años después de aquella escena captada por las cámaras, Mourinho y Bale podrían unir sus caminos. No será fácil, porque quién sabe si el futuro de Mou está lejos de Roma y cerca de París. El PSG le tiene en su lista para sustituir a Pochettino y quizá pueda ser una de las bombas del verano.

Mientras tanto, Gareth Bale tiene tiempo de sobra para decidir su futuro porque para el galés está claro que será su último club de fútbol antes de colgar las botas y dedicarse a lo que más le gusta: jugar al golf. Además, sus ganas de continuar viviendo en Madrid le han llevado a ofrecerse al Getafe, según ha desvelado el presidente azulón Ángel Torres.