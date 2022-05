Henry explica el motivo por el que Mbappé se quedó en el PSG

Thierry Henry, ex jugador del Barcelona y Arsenal, entre otros equipos, habló sobre el ‘no’ de Mbappé al Real Madrid. El ex internacional por Francia aclaró que no se esperaba que el jugador del PSG siguiera en el club parisino.

Henry sabe muy bien lo que es jugar fuera de su propio país, aunque su debut como jugador profesional se produjo cuando era jugador del Mónaco, país vecino de Francia y el entrenador del equipo del Principado era Arsène Wenger. «Es enorme para el fútbol francés. Pensé que se iba a ir. Creo que cambió de opinión. No sé exactamente qué lo hizo cambiar de opinión… Debe haber habido algo profundo en las discusiones», reconoció el ex delantero sobre la situación del fichaje de Mbappé por el Madrid.

«Si pierdes a un tipo como Kylian, sería un poco difícil para el PSG ganar uno. Pero por suerte se quedó. El fútbol francés, el nivel de la selección nacional está en su punto más alto, pero es vital para el PSG, para París y para el fútbol francés que Kylian se quede», comentó Henry. «Tiene el club, obviamente, en el corazón», aclaró el ex jugador francés en Goal sobre Mbappé por permanecer en París y no marcharse al Madrid.

Una carrera similar

Poco después se marchó a la Juventus y tras su corta estancia en Italia, hizo las maletas y puso rumbo a Inglaterra, donde gozó de su mejor época como jugador en el Arsenal y también fue entrenado por el francés Arsène Wenger. En Londres consiguió la Premier conocida como la de los ‘Invencibles’, llamada así porque el equipo gunner no perdió ningún encuentro en la liga inglesa.

En 2007 firmó por el Barcelona, que por ese momento lo entrenaba Frank Rijkaard y la plantilla la formaban Iniesta, Ronaldinho, Eto’o y Messi, entre otros. Tras permanecer tres temporadas en el conjunto azulgrana, recibió una suculenta oferta del New York City, en la MLS y se marchó para jugar allí cuatro años para finalmente retirarse.

Tras su retiro como jugador, dio el salto a los banquillos, donde fue el segundo entrenador de Roberto Martínez en la Eurocopa de 2016 hasta el año 2018, para después marcharse al Mónaco. Allí permaneció menos de un año y poco después le llegó una oferta del Montreal, equipo de la MLS. Actualmente ocupa el puesto de segundo entrenador de la selección belga.