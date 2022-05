El Mónaco confirma la salida de Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. Su gran temporada en el Mónaco no ha pasado desapercibida entre los grandes gigantes europeos, entre los que se encuentra el Real Madrid, principal favorito a hacerse con sus servicios. El director deportivo de la entidad monegasca, Paul Mitchell, ha confirmado que el centrocampista no continuará en el club la próxima temporada.

«¿El destino de Tchouaméni? Para ser honesto, no tengo preferencias. Como cada vez que vendes un jugador, es necesario que haya una compensación justa. El mercado es diferente cada año», confirmó Paul Mitchell confirmando así que el jugador ha disputado su última temporada en el Mónaco y que este verano saldrá a subasta tras dos años vistiendo la camiseta del Principado.

El mandatario asegura que no tiene ninguna preferencia a la hora de venderlo, y que deberán ser «muy agresivos en términos de acuerdo» para deshacerse de una de sus estrellas. «Todo el mundo ha podido darse cuenta que Aurélien es un jugador top, pero todos saben que somos un club ambicioso con un accionista ambicioso, así que no, no tengo preferencia a la hora de venderlo. Tendremos que ser muy agresivos en términos de acuerdo para perder a un jugador tan increíblemente talentoso. ¡Por eso es tan buscado!»

Son muchos los equipos interesados en él, con Real Madrid, Liverpool y PSG a la cabeza, aunque es consciente de que «el mercado es normalmente reducido, sobre todo en esos clubes», pero reconoce en la entrevista en RMC Sport que van a intentar «incrementar la capacidad total del equipo». «Es importante seguir construyendo el equipo y no solo centrarse en las individualidades que lo conforman», comentó el director deportivo del Mónaco.

«Tenemos un estilo de juego muy competitivo y para nosotros sería una señal de éxito construir la profundidad y la calidad del equipo entero porque también vamos a salir de la pretemporada con partidos que continuarán hasta la mitad de septiembre», afirmó Mitchell que reconoce que será difícil reemplazar al futbolista. «Por eso creo que reemplazar a Aurélien en este momento va a ser una tarea complicada, pero lo sería para cualquiera».