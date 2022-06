La final de Bale

Gareth Bale disputará este domingo el partido que lleva todo un año esperando. El jugador –hasta el 30 de junio– del Real Madrid se juega su futuro en el fútbol y el Mundial contra Ucrania. La selección de Gales se juega la última plaza europea para Qatar 2022 y lo hace con un Bale totalmente preparado para la causa. El extremo lleva meses esperando esta final, en la que se presenta como el principal protagonista y que tendrá una incidencia notoria en su futuro más inmediato aunque ya ha señalado que su retirada en caso de no lograr el billete a la Copa del Mundo «es muy poco probable».

Desde que comenzó la temporada, en la mente de Bale no ha existido un objetivo mayor que certificar la presencia en el Mundial de su selección. El galés está empeñado en guiar a su país a Qatar y para ello se ha preparado a conciencia a lo largo del curso. Ya lo demostró en las semifinales disputadas en marzo, cuando con un doblete metió en el partido decisivo a Gales.

Fue de cara a ese partido cuando llegó a anteponer sus intereses a los del Real Madrid. El jugador, que apenas había contado para Ancelotti a lo largo del curso, alegó unas molestias en la espalda para no jugar el Clásico ante el Barcelona en el que, ante la baja de Benzema, apuntaba a la titularidad. Tres días después habían desaparecido y pudo ser el principal protagonista.

Ahora se medirán a Ucrania, en una final en la que el atacante ha señalado que no cuentan con el cariño del público general, pero sí «con el apoyo de la afición en el estadio» puesto que se juega en Cardiff. De ese partido, además, dependerá su futuro más inmediato. Todo apunta a que no se retirará si no consiguen estar en Qatar, aunque en sus planes estaba hace unos meses esa posibilidad, pero sí que será determinante lo que suceda para seguir en la élite o elegir un destino más exótico.

Protagonista

Aunque el Real Madrid viene de jugar la final de la Champions en París, será esta la verdadera final de Bale. El jugador no contaba apenas para Ancelotti y, pese a que en 2018 fue decisivo ante el Liverpool en Kiev, esta vez ni saltó al césped. Pero en el encuentro que jugará ante Ucrania, Bale será el acaparador de todos los focos.

Bale es el mejor jugador de la historia de Gales y, como tal, será el encargado de tratar de guiarles al Mundial. Es un auténtico ídolo en su país y, cuando se enfunda la camiseta de su selección saca toda su calidad a relucir. De hecho, ya triunfó en la Eurocopa de 2016, cuando consiguió llevarla hasta las semifinales. Ahora, el objetivo es más ambicioso, puesto que sería el primer Mundial en la historia para el pequeño país británico.