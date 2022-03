Bale, entre el Cardiff y la retirada

Gareth Bale tiene las horas contadas en el Real Madrid y su futuro más inmediato se bifurca en dos posibles caminos, el de una última etapa en su ciudad natal con el Cardiff, o la retirada este mismo verano. Esas son las dos vías que se plantea el aún jugador blanco una vez que dé por cerrada su etapa en el equipo blanco tras terminar su contrato. La posible clasificación de Gales para el Mundial de Qatar 2022 a finales de año le llevaría a intentar prolongar su carrera futbolística hasta esa fecha.

En estos momentos el delantero del Real Madrid está sopesando la posibilidad de continuar su carrera futbolística si Gales se clasifica para el próximo Mundial, con el fin de llegar en las mejores condiciones físicas al torneo con su país. Bale ha demostrado desde siempre la importancia que le da a su selección y con este detalle vuelve a recalcarlo.

Bale fue clave para que Gales llegara a la final de la repesca para el Mundial tras ser el autor de los dos goles que tumbaron a Austria, favorita para ese partido. El madridista, con un golazo de falta, noqueó a los austriacos que pese a su empuje no lograron igualar el partido en la segunda parte. No será hasta el mes de junio cuando se conozca si Gales va al Mundial ya que el último partido de la repesca queda pospuesto para esa fecha debido a que Escocia y Ucrania no han disputado su partido, del cuál saldrá el otro finalista para uno de los billetes al Mundial.

Según lo que pase en dicho encuentro, Gareth Bale tomará una decisión sobre su futuro. Así lo publica Wales Online, un medio local que acostumbra a manejar información de primera mano del entorno del jugador blanco. Es este mismo medio el que señala que el galés tiene ofertas interesantes de equipos de la Premier League e incluso alguno de Italia para continuar con su carrera profesional tras unos últimos años estancado en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el camino de Bale parece caminar por otro sendero. Según el medio mencionado, al jugador le mueve en este punto de su carrera lo emocional y personal. Es un futbolista muy arraigado a su país, el cuál dejó prácticamente desde que se hizo profesional y es por eso que ve con buenos ojos su vuelta en este punto final de su carrera. Tras pasar por el Southampton, el Tottenham y el Real Madrid, el galés ve una oportunidad perfecta para jugar en su país de la mano del Cardiff siempre y cuando Gales logre la clasificación para el Mundial.

De esta manera, podría volver a vivir en Cardiff y pasar más tiempo con su familia tras unos últimos años complejos y difíciles a consecuencia de la pandemia que ha azotado a todo el mundo. De hecho, recientemente construyó una mansión a las afueras de Cardiff que no ha podido habitar con regularidad, tan sólo durante fases vacacionales breves. Tanto la mujer del futbolista, Emma, como él quieren pasar más tiempo con sus respectivas familias. Cabe destacar también que Bale tiene diversos negocios en Cardiff, donde es tratado como un ídolo no sólo como deportista, sino como exportador cultural de la ciudad y el país.

El madridista acabó el partido ante Austria con molestias en la ingle que le llevarán a no disputar minutos en el amistoso ante la República Checa de Gales. En el Real Madrid ya están informados de su estado de salud aunque no ha contado con muchos minutos de la mano de Carlo Ancelotti pese a que inició siendo titular. Diversas lesiones en la rodilla, la pantorrilla y la espalda le han mantenido en el dique seco y en este último tramo de competición tampoco ha gozado de protagonismo.