Bale se defiende de las críticas en un duro comunicado: «Todos sabemos quién es el verdadero parásito»

Gareth Bale ha emitido a un comunicado a través de las redes sociales en las que se defendió de las críticas recibidas durante los últimos meses en Madrid. El jugador galés después de anotar un doblete con Gales ya rajó sobre la prensa española y ha vuelto a reiterar que ha desarrollado «una piel gruesa, pero esto no significa que artículos como estos no me hagan daño”. También dejó claro que: «¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!».

Comunicado íntegro de Gareth Bale

El Daily Mail saca a la luz esta pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo de Marca. En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este? Afortunadamente, he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y molesten personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas.

He sido testigo del costo que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas. Los medios de comunicación esperan actuaciones sobrehumanas de los deportistas profesionales y son los primeros en celebrar con ellos cuando cumplen, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los hacen trizas, fomentando la ira y la decepción en sus aficionados. La presión diaria sobre los deportistas es inmensa y está más claro que el agua que la atención negativa de los medios podría llevar fácilmente a un deportista ya estresado o a cualquier persona en el foco público, al límite.

Espero que para cuando nuestros hijos tengan una edad en la que puedan consumir noticias, la ética y los estándares del periodismo se hayan aplicado con más rigor. Así que quiero usar mi plataforma para fomentar el cambio en la forma en que hablamos públicamente y criticamos a las personas, simplemente por no cumplir con las expectativas, a menudo irreales, que se proyectan sobre ellos. ¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!